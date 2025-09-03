Tio e sobrinhos são encontrados em canoa com corpos dilacerados por piranhas

Na madrugada deste domingo (31), dois moradores da comunidade de Barro Alto, no município de Manaquiri, interior do Amazonas, foram encontrados mortos dentro de uma canoa à deriva no rio. As vítimas foram identificadas como João Emmanuel da Silva, de 66 anos, e seu sobrinho, Elias Emmanuel da Silva Andrade, de 16.

De acordo com relatos de comunitários, a embarcação foi avistada por volta das 5h. Ao se aproximarem, perceberam que tio e sobrinho estavam sem vida, com os corpos já dilacerados por piranhas.

Segundo testemunhas, os dois haviam saído de casa na noite de sábado (30) e não retornaram. Horas depois, foram encontrados na canoa, com marcas de agressão pelo corpo, supostamente adquiridas antes do ataque.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas realizaram o resgate e encaminharam os corpos para os procedimentos cabíveis. O caso deverá ser investigado para apurar as circunstâncias das mortes.