Tiros em escola em Sobral deixam 2 alunos mortos e 3 feridos

A manhã desta quinta-feira (25/9) foi marcada por tragédia em Sobral (CE). Dois estudantes foram mortos e outros três ficaram feridos após serem atingidos por disparos de arma de fogo dentro da Escola Estadual Luiz Felipe, localizada no bairro Campos Velhos.

Como aconteceu

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), os criminosos passaram de moto e efetuaram os disparos da calçada da escola. No momento do ataque, os alunos estavam no pátio, durante o intervalo das aulas.

As vítimas fatais foram identificadas como Vitor Guilherme, conhecido como VG, e Cláudio. Ambos estavam entre os colegas quando foram atingidos. Outros três estudantes ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para hospitais da região. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde deles.

Repercussão e medidas

Imediatamente após o ataque, equipes da Polícia Militar e Polícia Civil cercaram a escola e iniciaram buscas pelos suspeitos. A SSPDS afirmou que “todos os esforços das Forças de Segurança estão sendo empregados neste momento para localizar e capturar os envolvidos”.

O governador Elmano de Freitas lamentou o ocorrido e disse ter enviado a cúpula da Secretaria de Segurança a Sobral.

“Externo minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse ato tão cruel”, declarou.

A Secretaria da Educação também divulgou nota, informando que não haverá aulas na sexta-feira (26/9). A pasta garantiu suporte psicológico à comunidade escolar no retorno das atividades.

Relatos de alunos

Um estudante que costumava estar no pátio relatou:

“Hoje eu não vim, não sei se foi livramento, coincidência, não sei. Mas a gente sempre fica ali. Falaram que passaram atirando. Quando acordei, já foi com a notícia.”

Outro aluno, abalado, disse que não se sente seguro:

“Não dá nem mais ânimo de vir, porque a gente vai estar correndo risco.”

Contexto

O caso aumentou a sensação de insegurança na cidade. Apenas um dia antes, na quarta-feira (24/9), houve uma tentativa de homicídio próximo a outra escola pública no bairro Sumaré. Ainda não se sabe se os dois episódios têm relação.

Essa também não é a primeira vez que Sobral registra violência dentro de unidades escolares. Em 2022, um aluno armado disparou contra três colegas, matando um adolescente de 15 anos.

Sobre a escola

A Escola Estadual Luiz Felipe é dedicada ao ensino médio e possui 1.159 alunos e 54 professores, segundo o Censo Escolar 2024. Em avaliações do Saeb, apenas 38% dos alunos do 3º ano tinham nível adequado em português. Apesar disso, a escola também se destacou no Enem 2024, com nove alunos alcançando 900 pontos ou mais na redação.

No primeiro semestre de 2025, a instituição havia promovido formações em cidadania e convivência saudável, buscando prevenir situações de conflito.

