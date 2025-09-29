“Tomara que dê namoro mesmo”, diz Jorge Viana sobre relação de Lula com Trump após tarifaço

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, comentou sobre a relação que está se formando entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos EUA, Donald Trump, especialmente após as tarifas impostas pelo governo americano, conhecidas como “tarifaço”, durante a abertura da 3ª edição do programa Exporta Mais Amazônia, nesta segunda-feira (29).

O ex-governador do Acre trouxe o assunto à tona no momento em que destacou a vinda de uma compradora dos Estados Unidos para o Acre.

“Não é porque tem tarifa nos Estados Unidos que nós não vamos trazer. Eu falei, eu faço questão. Nós não podemos desistir dos Estados Unidos, tem que ser pragmático. É um grande parceiro comercial nosso”, afirmou Viana, enfatizando a necessidade de manter o diálogo e a cooperação comercial entre os dois países.

Ele também destacou a habilidade do presidente Lula em lidar com questões diplomáticas, mencionando que o atual presidente está “num namoro” com Trump.

“E agora o presidente Lula já está até num namoro com o Trump. Tomara que dê namoro mesmo. Porque o presidente Lula é muito jeitoso. Ele era mais amigo do George Bush, que era republicano, do que de alguns presidentes que eram democratas. Porque o Lula separa isso, ele faz isso com maestria”, completou.