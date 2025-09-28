Torneio Abertura NBB: conheça os times do grupo D da competição

O Torneio Abertura Novo Basquete Brasil (NBB) será realizado entre os dias 28/9 e 4/10, na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília. Todas as 24 partidas terão transmissão gratuita e exclusiva pelo canal do Metrópoles no YouTube.

As 12 equipes participantes estão divididas em quatro grupos de três times cada. No Grupo D, estão Brasília Basquete, União Corinthians e Cruzeiro Basquete.

Conheça as equipes

Brasília Basquete

Donos da casa, o Brasília Basquete é o cabeça de chave do Grupo D. O time do Distrito Federal, criado no início dos anos 2000, conquistou três Ligas Sul-Americanas, uma Liga das Américas, quatro Campeonatos Brasileiros (sendo três NBBs), duas SuperCopas do Brasil, duas Copas Brasil Centro-Oeste, uma Copa Sudeste e 11 Ligas Braba’s (a Liga Adulta de Basquete do Distrito Federal).

O time do Brasília Basquete passou por reformulação na última temporada e ficou na quarta colocação do NBB. Nas oitavas de final, encarou o São Paulo e foi eliminado da competição após uma série de cinco jogos.

União Corinthians

Fundado em 2015, o time nasceu da junção do Corinthians Sport Club com o Clube União. A equipe é de Santa Cruz do Sul. Na temporada 24/25, o esquadrão ficou com a sétima posição no NBB e encarou o Corinthians, de São Paulo, nas oitavas de final, mas foi eliminado pelo adversário.

Cruzeiro Basquete

O time celeste é o mais novo entre os que competem no Torneio de Abertura do NBB. A equipe começou as atividades profissionais em 2022 e tem se consolidado como uma das grandes promessas do basquete nacional. A competição sediada em Brasília será mais uma etapa de preparação para o clube mineiro, que estreia no NBB nesta temporada.

Em 2024, o Cruzeiro participou da LDB e teve um desempenho acima do esperado, com nove vitórias em 12 jogos, garantindo a terceira posição do Grupo A.

Metrópoles é a nova casa do esporte no Brasil

A transmissão do Torneio Abertura NBB é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance. O grupo já transmite os jogos do Brasileirão Série D Will Bank, ao vivo e de graça pelo canal do YouTube, além de ter transmitido eventos como o Mundial de Wushu, os Jogos da Juventude, o Mega Drift Brasil, a Copa Paulista e a Copa Santa Catarina.