Traficante do Acre é flagrado vendendo drogas em praça cheia de crianças em Santa Catarina

Um jovem natural do Acre foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta quarta-feira (25), em Florianópolis (SC). Identificado como Cosmo da Silva Correia Júnior, de 21 anos, o acusado nasceu em Rio Branco e já tinha tatuagens no rosto e no peito com símbolos ligados a facções criminosas.

A prisão ocorreu durante uma ação da ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar, que realizava patrulhamento tático na Praça XV de Novembro, região central da capital catarinense. Cosmo foi detido ao lado de um comparsa venezuelano, de 20 anos, identificado como Darvin José Graterol Rodan.

O flagrante chamou atenção porque aconteceu em um dos locais mais movimentados da cidade, a poucos metros da Catedral Metropolitana. No momento da abordagem, dezenas de estudantes participavam de uma atividade escolar ao ar livre na praça, o que tornou a cena ainda mais grave.

Com os suspeitos, a polícia apreendeu porções de maconha, cocaína, crack, haxixe e comprimidos de ecstasy, além de dinheiro em espécie e materiais usados para fracionar e embalar os entorpecentes.

Cosmo e o comparsa foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil da Capital e autuados por tráfico e associação para o tráfico. O caso também foi repassado à Polícia Federal, que deve investigar a situação migratória do estrangeiro.

De acordo com a PM, a ação rápida da ROCAM impediu que as drogas fossem distribuídas na região e mostrou a importância da presença ostensiva em áreas de grande circulação. A Polícia Civil investiga agora se há outros envolvidos no esquema criminoso.