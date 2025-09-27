27/09/2025
Carreta com bois pega fogo após tombar em rodovia; incêndio mobilizou moradores

Veículo saiu da pista e incendiou na noite deste sábado (27)

Na noite deste sábado (27), uma carreta que transportava bois pegou fogo após o motorista perder o controle da direção, sair da pista e tombar em Vista Alegre do Abunã, em Rondônia.

Carreta com bois pega fogo após acidente em Vista Alegre do Abunã. Foto: Reprodução

O acidente chamou a atenção de moradores, que acompanharam o incêndio de grandes proporções e registraram imagens do momento.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram pessoas da região tentando controlar as chamas, na tentativa de salvar parte da carga e evitar que o fogo se alastrasse ainda mais.

De acordo com os registros, alguns animais conseguiram escapar em meio ao fogo, mas outros permaneceram presos dentro da carreta. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do motorista. As labaredas chegaram a atingir grande altura, sendo vistas à distância.

Veja o vídeo:

