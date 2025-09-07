07/09/2025
Três dias de festa: confira agenda do casamento de Renato Albani

Escrito por Metrópoles
tres-dias-de-festa:-confira-agenda-do-casamento-de-renato-albani

O humorista Renato Albani e a bailarina Juliana Fructuozo vão oficializar a união na próxima terça-feira (9/9), em Morungaba, no interior de São Paulo.

A cerimônia, que deve reunir familiares, amigos e famosos, promete uma superprodução avaliada em cerca de R$ 3 milhões.

A coluna Fábia Oliveira teve acesso à programação completa da celebração, que começa já nesta segunda-feira (8/9).

Saiba o cronograma do casamento

O cronograma inclui casamento civil e pré-wedding, no dia 8, para convidados próximos; a grande cerimônia no dia 9, com direito a festa de 12 horas; e um almoço de encerramento no dia 10, reservado a quem estará hospedado no espaço Terras de Clara, cenário escolhido pelo casal.

No dia (8/9), Albani e Juliana oficializam a união civil em cerimônia intimista para apenas 20 pessoas, seguida de um café da tarde. À noite, acontece o pré-wedding com música ao vivo, hamburgada e drinks assinados por marcas parceiras, reunindo cerca de 100 convidados.

O grande dia será na terça (9/9), para 200 convidados. A celebração contará com coral, decoração da Naomi, ilha gastronômica, sushibar, bartender de Vitória, além de shows e DJs que vão embalar uma festa prevista para durar 12 horas. O evento tem a assessoria de Lu Valente e estrutura assinada pela Infinity Gastronomia.

No dia seguinte (10/9), cerca de 80 convidados participam de um almoço de encerramento no mesmo espaço.

Lista de presentes inusitada

Entre os detalhes que chamam a atenção, Albani revelou à CNN que a decoração terá 30 mil hastes de flores, lounges confortáveis, 160 lugares em mesas postas e sete metros de doces formando um verdadeiro jardim floral.

A lista de presentes do casal também arrancou risadas entre os amigos, com pedidos inusitados como uma raquete de matar mosquito de R$ 642, cinco diárias de pedreiro de R$ 1.554, uma escada rolante para casa por R$ 8.289 e até uma TV de 312 polegadas — inexistente — avaliada em R$ 12.433.

