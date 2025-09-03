Três municípios do Acre recebem mais de R$ 2 milhões para ações de Defesa Civil

A União, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), autorizou nesta quarta-feira (3) o repasse de recursos para municípios atingidos por desastres naturais. No Acre, três cidades foram contempladas: Manoel Urbano, Mâncio Lima e Sena Madureira, que juntas somam mais de R$ 2,1 milhões em investimentos.

Segundo as portarias publicadas no Diário Oficial da União, Manoel Urbano receberá R$ 294,6 mil, Mâncio Lima terá R$ 981,2 mil e Sena Madureira contará com R$ 870,9 mil. Os valores deverão ser aplicados em ações de resposta emergencial e recuperação das áreas afetadas.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Wolnei Wolff Barreiros, destacou que os repasses buscam garantir apoio imediato às populações atingidas. Além do Acre, municípios de Pernambuco e do Paraná também foram beneficiados.

De acordo com o MIDR, para ter acesso aos recursos, os municípios precisam ter a situação de emergência ou o estado de calamidade reconhecido pelo governo federal. As solicitações são feitas por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), onde técnicos da Defesa Civil Nacional analisam as metas e valores apresentados.