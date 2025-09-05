Trump diz que aviões da Venezuela serão abatidos, se oferecerem ameaça

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta sexta-feira (5/9), que qualquer aeronave militar venezuelana que represente ameaça às forças norte-americanas no Caribe serão “abatidas”.

A fala se dá um dia após caças da Venezuela sobrevoarem o navio USS Jason Dunham, no mar do Caribe. A embarcação faz parte de uma frota enviada para as proximidades da região costeira venezuelana. Para o Departamento de Defesa dos EUA, a ação foi classificada como “altamente provocativa”.

“Bem, eu não quero falar sobre isso, mas se eles nos colocarem em uma posição perigosa, eles serão abatidos”, afirmou Trump, durante entrevista na Casa Branca.

A patrulha venezuelana ocorreu após Trump iniciar uma ofensiva contra Nicolás Maduro. O governo dos EUA alega que o presidente venezuelano seria chefe do cartel de Los Soles, recentemente classificado como organização terrorista por Washington.

O Pentágono foi instruído a agir militarmente na América Latina, visando cartéis ligados ao tráfico internacional. A medida do governo norte-americano surgiu após mudanças na política externa sobre o assunto. Grupos ligados ao tráfico de drogas foram classificados como organizações terroristas.

Na prática, essa medida possibilita que tropas dos EUA sejam enviadas para outros países, sob a bandeira do combate ao tráfico e terrorismo internacional.

Ataque a barco da Venezuela

No início da semana, Trump disse que uma embarcação carregando drogas foi abatida no sul do Caribe, deixando 11 mortos. De acordo com o presidente norte-americano, o barco vinha da Venezuela, e pertencia a facção venezuelana Tren de Aragua. A Casa Branca não forneceu maiores detalhes sobre o caso.

Trump negou, nesta sexta, que tenha planos para derrubar o governo de Nicolás Maduro. A declaração do líder norte-americano aconteceu durante assinatura da ordem executiva que mudou o nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra.

Na Casa Branca, o mandatário dos EUA foi questionado sobre a recente ofensiva do país sobre as águas do Caribe, e se o avanço tem como objetivo uma mudança de governo na Venezuela. Apesar de classificar a eleição que reelegeu Maduro como “muito estranha, para dizer o mínimo”, Trump negou que busca derrubar o herdeiro político de Hugo Chávez.