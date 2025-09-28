Trump fala em “chance real de grandeza” no Oriente Médio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (28/9) que há “uma chance real de grandeza no Oriente Médio”. A declaração foi feita em uma postagem no Truth Social, mas não trouxe detalhes sobre o que o governo americano considera como possível avanço.

“Temos uma chance real de Grandeza no Oriente Médio. Todos estão a bordo para algo especial, pela primeira vez. Nós vamos conseguir”, escreveu o presidente dos EUA.

O comentário, no entanto, ocorre dias após Trump dizer que estava próximo de um acordo para encerrar a guerra em Gaza. Segundo a Casa Branca, o presidente se reunirá nesta segunda-feira (29/9) com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em Washington. A expectativa é discutir uma estrutura que possa servir de base para um entendimento entre as partes envolvidas no conflito.

Na última sexta-feira (26/9), Trump havia relatado que as conversas com países do Oriente Médio vinham sendo intensas. Ele destacou que Israel e o grupo Hamas acompanham as discussões, que, de acordo com o presidente, seguirão “enquanto forem necessárias”.

O governo americano tem tratado a reunião com Netanyahu como parte de um esforço para transformar negociações preliminares em um modelo de acordo. Apesar disso, Trump não apresentou prazos nem medidas concretas.