UE multa Google em 2,9 bilhões de euros e Trump reage: “Muito injusto”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu nesta sexta-feira (5/9) a uma multa aplicada pela União Europeia (UE) ao Google. A penalidade financeira no valor de 2,9 bilhões de euros – aproximadamente R$ 18,4 bilhões – foi aplicada porque a empresa teria violado regras de concorrência do bloco. Trump alertou que pode abrir uma investigação para anular punições aplicadas às empresas de tecnologia dos EUA.

O republicano afirmou que a multa é, na prática, dinheiro que seria investido nos EUA e resultaria em empregos, e classificou a atitude da União Europeia como algo “muito injusto”, que não será tolerado.

“A Europa hoje ‘aplicou’ uma multa de US$ 3,5 bilhões a outra grande empresa americana, a Google, retirando, na prática, dinheiro que, de outra forma, seria destinado a investimentos e empregos americanos. Isso se soma a muitas outras multas e impostos emitidos contra a Google e outras empresas de tecnologia americanas, em particular. Muito injusto, e o contribuinte americano não tolerará isso!”, escreveu Trump na rede social dele, a Truth Social.

Postagem de Trump:

Reação de Trump em rede social

Na postagem desta sexta, Trump ainda lembrou que a Apple já foi multada anteriormente em US$ 17 bilhões – cerca de R$ 92 bilhões – e defendeu que o dinheiro seja devolvido à empresa de tecnologia.

“A Apple, por exemplo, foi forçada a pagar US$ 17 bilhões em uma multa que, na minha opinião, não deveria ter sido cobrada — eles deveriam receber seu dinheiro de volta! Não podemos permitir que isso aconteça com a brilhante e sem precedentes engenhosidade americana e, se acontecer, serei forçado a iniciar um processo nos termos da Seção 301 para anular as penalidades injustas que estão sendo cobradas dessas empresas americanas contribuintes”, afirma Trump na mensagem.

A multa

A aplicação da multa pela União Europeia foi divulgada nessa quinta-feira (4/9). Ao tornar pública a punição, o bloco lembrou que o processo formal para verificar a então possibilidade de práticas anticompetitivas foi aberto em junho de 2021.

“A decisão de hoje demonstra que o Google abusou de sua posição dominante em anúncios, prejudicando editores, anunciantes e consumidores. Esse comportamento é ilegal segundo as regras antitruste da UE”, afirmou a vice-presidente de Transição Limpa, Justa e Competitiva da UE, Teresa Ribera.