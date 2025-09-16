Última semana do inverno no Acre terá calor de até 36°C e risco de temporais; veja previsão

A última semana do inverno de 2025 será marcada por calor intenso e pancadas de chuva em todo o Acre. Segundo meteorologistas, as precipitações devem ocorrer de forma diária e pontual, podendo vir acompanhadas de temporais, com fortes rajadas de vento, raios e trovoadas.

Na manhã desta terça-feira (16), a mínima registrada em Rio Branco foi de 22,9ºC, no aeroporto da capital. Já em Feijó, a temperatura chegou a 21,7ºC, no mesmo horário. Durante a tarde, as máximas devem variar entre 33ºC e 36ºC, com possibilidade de pequenas oscilações de acordo com a ocorrência das chuvas em cada município.

O nível do rio Acre, em Rio Branco, já começa a apresentar elevação, dando sinais do fim da seca de 2025, que não foi tão severa quanto a do ano anterior. As temperaturas mínimas seguem variando entre 21ºC e 24ºC nas primeiras horas da manhã em todas as cidades acreanas, enquanto a umidade relativa do ar não deve ficar abaixo dos 40%.

Até sexta-feira (19), os ventos sopram de forma fraca e sem direção definida, mas podem ocorrer rajadas mais fortes. A partir do sábado (20), no entanto, passam a ser registrados ventos de fracos a moderados, com fortes rajadas vindas do norte e variações de noroeste e nordeste, em razão de uma baixa pressão atmosférica que se formará na Argentina.

As autoridades alertam para a alta probabilidade de temporais nos próximos dias, que podem provocar alagamentos repentinos, queda de árvores e danos em construções. A recomendação é que a população acompanhe as atualizações diárias para se manter informada.

*Com informações do site O Tempo Aqui