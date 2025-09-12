Último dia para se inscrever no processo seletivo do Senac do Acre; salários superam os R$5 mil

Profissionais interessados em atuar na educação profissional têm até esta sexta-feira (12) para se inscrever nos processos seletivos abertos pelo Senac Acre. Ao todo, são seis editais que oferecem vagas imediatas e cadastro de reserva em áreas como Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza (Cabeleireiro e Manicure) e Pedagogia.

São 13 vagas imediatas para funções que vão de Orientador Educacional a Analista Técnico, exigindo desde ensino médio completo até formação superior específica. As oportunidades são para atuação em Rio Branco, tanto no Centro de Educação Profissional quanto na sede administrativa da instituição. Os contratados terão vínculo CLT e benefícios como auxílio-alimentação, plano de saúde e reembolso de creche, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

Entre os processos, o nº 013/2025 oferece seis vagas para Orientador Educacional em Enfermagem, enquanto o 014/2025 disponibiliza duas vagas na área de Radiologia. O 015/2025 tem uma vaga em Segurança do Trabalho, o 016/2025 abre três oportunidades para Cabeleireiro e o 017/2025, uma para Manicure. O processo 018/2025 destina-se a Analista Técnico II em Pedagogia, com carga horária de 40 horas semanais.

A vaga de maior remuneração é a de Analista Técnico II, que exige formação em Pedagogia e oferece salário inicial de R$5.075,71. Para os orientadores educacionais, a remuneração inclui parte fixa e variável por hora/aula. Para cargos de nível superior (Enfermagem, Radiologia e Segurança do Trabalho), o salário inicial é de R$230,19 fixos mais R$38,36 por hora/aula. Para nível médio (Beleza), a remuneração é de R$197,31 fixos mais R$32,88 por hora/aula.

O processo seletivo inclui três etapas eliminatórias e classificatórias: análise curricular, avaliação comportamental e prova prática. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site https://portal.ac.senac.br/trabalhe-conosco. Os candidatos aprovados poderão ser convocados conforme a classificação e a necessidade da instituição.