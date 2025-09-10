Últimos ingressos para show de Rodrigo Marques; saiba como garantir o seu

Após seis anos, Rodrigo Marques retorna ao Acre com seu show de stand-up comedy “O Entusiasta”, prometendo arrancar boas risadas do público acreano. A apresentação acontece no dia 14 de setembro, no Gran Reserva, e os ingressos estão quase esgotados.

Rodrigo Marques é conhecido por seu sucesso no programa “A Culpa é do Cabral” e já possui quatro especiais de comédia lançados, consolidando-se como um dos grandes nomes do humor brasileiro. Em “O Entusiasta”, o comediante promete mesclar observações do cotidiano com piadas afiadas, garantindo uma noite memorável para todos os fãs.

Os ingressos podem ser adquiridos online, com facilidade, pelo link: https://www.ingresso.com/evento/rodrigo-marques-stand-up-comedy-rio-branco.

Com a volta ao Acre, o show de Rodrigo Marques se apresenta como uma oportunidade única para quem acompanha sua carreira, já que a última apresentação no estado foi há seis anos. A expectativa é casa cheia e muitas risadas para o público.

Não perca a chance de assistir ao humor de Rodrigo Marques ao vivo e garantir seu lugar nesta noite especial de comédia.