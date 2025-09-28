Um amor de sogra? Poliana Rocha prestigia show de Zé Felipe ao lado de Ana Castela

28/09/2025
Ana Castela parece mesmo ter conquistado o carinho da família de Zé Felipe desde que os dois começaram a aparecer frequentemente juntos. No final da noite deste sábado (27/9), a cantora acompanhou um show do rapaz em Aparecida de Goiânia (Goiás) e marcou presença nos Stories de Poliana Rocha, mãe do artista.

Em seus Stories no Instagram, a esposa de Leonardo mostrou a boiadeira pulando e dançando com Odorico Reis, seu melhor amigo, no camarim antes do show. “A vibe”, escreveu a loira, usando um emoji com corações nos olhos para mostrar a cena.

Veja as fotos

Ana Castela e Odorico no camarim de Ze Felipe
Ana Castela e Odorico no camarim de Zé Felipe
Odorico e Ana Castela nos stories de Poliana
Reprodução / Instagram: @dailydacastela
Ana CastelaReprodução / Instagram: @dailydacastela
Reprodução / Instagram: @dailydacastela
Ana Castela e Zé FelipeReprodução / Instagram: @dailydacastela
Reprodução / Instagram: @poliana
Ana Castela acompanha Zé Felipe em showsReprodução / Instagram: @poliana
GEKmLBX8 Ana Castela e Ze Felipe

Um pouco depois, Poliana ainda mostrou uma foto de todos juntos antes da apresentação começar: “Deus abençoe!”, pontuou. Recentemente, Ana Castela e Zé Felipe anunciaram o lançamento da música “Sua Boca Mente”, uma versão em português do hit “You’re Still the One”, de Shania Twain.

