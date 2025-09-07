07/09/2025
Universo POP
João Silva dá detalhes sobre saúde de Faustão: “Prognóstico de recuperação”
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Mulher descobre traição, quebra celular e danifica moto do marido no interior do Acre; ASSISTA
Barbeiro acreano viraliza ao mostrar corte degradê feito apenas com tesoura, pente e gilete
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta
Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela
Ex-atriz da Globo é resgatada em situação de abandono em apartamento no sul do país

Um tipo de música pode aliviar o enjoo durante viagens de carro

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
um-tipo-de-musica-pode-aliviar-o-enjoo-durante-viagens-de-carro

Já se sentiu enjoado durante uma viagem? A solução para reduzir esse mal-estar pode estar nos fones de ouvido. Pesquisadores chineses descobriram que a música pode ser uma intervenção eficaz para reduzir náuseas e tonturas causadas por viagens, dependendo do gênero escolhido.

O estudo, conduzido pelo Instituto de Ciência e Tecnologia de Henan e publicado na revista Frontiers in Human Neuroscience em 2 de setembro, envolveu 30 participantes submetidos a um simulador de direção.

Usando capacetes de eletroencefalograma (EEG), os cientistas acompanharam a atividade cerebral em tempo real, observando a transição dos voluntários de um estado estável para o enjoo e o retorno gradual ao estado inicial.

Leia também

Os participantes foram divididos em seis grupos. Quatro ouviram um minuto de música após a viagem nauseante, um grupo passou o tempo meditando e outro encerrou a viagem antes de sentir náuseas.

A música alegre ajudou a reduzir os sintomas em 14% em comparação à meditação, enquanto músicas suaves tiveram efeito próximo, diminuindo o desconforto em 13,4%. Curiosamente, músicas tristes dificultaram a recuperação, piorando o enjoo em relação à espera passiva.

A ciência por trás da sensação

Os dados de EEG mostraram que quanto mais intensa a náusea, menos complexa era a atividade na região occipital do cérebro, responsável pelo processamento visual. Já durante a recuperação, essa atividade se tornava mais variada.

Os autores do estudo levantam a hipótese de que a música triste pode agravar o desconforto por ressonância emocional, enquanto músicas alegres ou relaxantes ajudam a manter o corpo em um estado mais confortável.

Estudos anteriores reforçam a ideia de que a música pode transformar a percepção física, reduzindo sintomas de enjoo provocados por realidade virtual ou até mesmo ressacas. No entanto, os pesquisadores alertam que os resultados ainda precisam ser confirmados em amostras maiores, já que o estudo atual teve poder estatístico limitado.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.