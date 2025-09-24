Vale Tudo: morte de Odete Roitman promete suspense na reta final e já tem cena gravada!

Um dos momentos mais marcantes da história da teledramaturgia brasileira está de volta. O assassinato de Odete Roitman, personagem de Débora Bloch, será exibido no remake de Vale Tudo no próximo dia 6 de outubro. Assim como em 1988, a morte da vilã vai gerar um intenso “quem matou?” na trama, com vários personagens como suspeitos.

Segundo o colunista Flávio Ricco, a exibição do capítulo influenciou até a agenda de outros eventos: a festa de lançamento de Três Graças, próxima novela das nove, precisou ser adiada de 6 para 7 de outubro em São Paulo, coincidindo com a final do reality Estrela da Casa.

Entre os principais suspeitos da morte de Odete estão Marco Aurélio (Alexandre Nero), Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli), Maria de Fátima (Bella Campos), Freitas (Luis Lobianco), César (Cauã Reymond), Raquel (Taís Araújo), Ivan (Renato Góes) e até Poliana (Matheus Nachtergaele).

No original de 1988, os autores Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères criaram cinco versões diferentes para manter o mistério, e o elenco só descobriu quem seria o assassino no momento da gravação. No final, a personagem Leila (Cássia Kis) atira na vilã por engano, pensando estar mirando Maria de Fátima (Glória Pires).

O remake de Vale Tudo, escrito por Manuela Dias, será substituído em outubro por Três Graças, novela de Aguinaldo Silva.

