‘Vale Tudo’ promete duas mortes impactantes e o retorno surpreendente de Leonardo

A reta final do remake de Vale Tudo reserva fortes emoções para o público. Nas próximas semanas, a novela trará duas mortes marcantes e a revelação de um segredo guardado há anos, prometendo abalar de vez o destino dos personagens.

Entre os acontecimentos mais aguardados está o assassinato de Ana Clara (Samantha Jones) e da icônica vilã Odete Roitman (Débora Bloch). A trajetória de Odete, uma das personagens mais emblemáticas da teledramaturgia, será profundamente transformada quando o seu passado obscuro vier à tona.

O retorno de Leonardo

Um dos pontos centrais será a volta de Leonardo (Guilherme Magon), dado como morto em um acidente. A trama revelará que ele sobreviveu, mas carrega sequelas. Essa verdade, mantida em segredo por Odete, será exposta em 2 de outubro, quando Heleninha (Paolla Oliveira) contar sua versão dos fatos. Ela revelará como Odete manipulou os acontecimentos para que todos acreditassem na falsa morte do rapaz.

A revelação provocará uma crise familiar. Os filhos de Odete passarão a questionar sua lealdade, e Afonso (Humberto Carrão), abalado, chegará a declarar que não se considera mais filho dela. O clima de tensão aumentará até culminar no assassinato da vilã, previsto para ir ao ar em 6 de outubro.

Segredos, manipulação e queda da vilã

Com esses capítulos decisivos, Vale Tudo mergulha em temas como manipulação, mentiras familiares e segredos capazes de mudar destinos. Aos poucos, o império de Odete começa a ruir — não apenas pela proximidade da própria morte, mas também porque seus aliados e familiares finalmente perceberão que boa parte da narrativa construída por ela não passava de uma farsa sustentada pelo medo de perder poder.

O remake tem autoria de Manuela Dias, direção artística de Paulo Silvestrini e se baseia na obra original de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

Com informações da Contigo!