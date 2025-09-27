Vasco despacha Cruzeiro e vence segundo jogo seguido no Brasileirão

No início da noite de sábado (27/9), o Vasco recebeu o Cruzeiro em São Januário pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino colocou fim ao momento positivo da Raposa e venceu por 2 x 0. Os gols foram marcados por Rayan e Paulo Henrique.
Com o resultado, o Vasco agora figura na primeira parte da tabela. Na 10ª colocação, o Cruzmaltino agora está com 30 pontos. Já o Cruzeiro perdeu a oportunidade de dormir na liderança e segue na 2ª posição, com 50 pontos conquistados.
O jogo
No duelo realizado em São Januário, o Cruzeiro começou tomando conta das ações ofensivas, mas na primeira oportunidade do Vasco, o clube mandante abriu o placar. Aos sete minutos, Paulo Henrique cruzou, Rayan apareceu no meio da marcação e cabeceou para o gol, sem chances para Cássio: 1 x 0.
Ao longo da etapa inicial, o Cruzeiro continuou levando perigo ao gol do Vasco. Aos 39 minutos, Matheus Pereira quase deixou tudo igual em São Januário. O meia tentou de voleio e a bola passou tirando tinta da trave de Léo Jardim.
O segundo tempo começou movimentado, com os times bem ofensivos. Aos 15 minutos, o Vasco marcou o segundo. Robert Renan fez bom lançamento para o campo de ataque, a defesa celeste se atrapalhou e a bola sobrou para Paulo Henrique. O lateral ficou com a posse e finalizou da entrada da área: 2 x 0.
Mesmo em vantagem, o Vasco continuou tendo boas chances contra a Raposa. O Cruzeiro também teve oportunidades de diminuir a vantagem adversária, mas não conseguia passar pelo goleiro Léo Jardim. Até o apito final, a rede não foi balançada novamente.
Próximos jogos
Ambas as equipes voltam a entrar em campo na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira (1º/10), o Vasco visita o Palmeiras, no Allianz Parque, às 19h. O Cruzeiro entra em campo no dia seguinte. A equipe mineira vai até o Rio de Janeiro e enfrenta o Flamengo, no Maracanã, às 20h30.