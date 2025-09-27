27/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Vasco despacha Cruzeiro e vence segundo jogo seguido no Brasileirão

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
vasco-despacha-cruzeiro-e-vence-segundo-jogo-seguido-no-brasileirao

No início da noite de sábado (27/9), o Vasco recebeu o Cruzeiro em São Januário pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino colocou fim ao momento positivo da Raposa e venceu por 2 x 0. Os gols foram marcados por Rayan e Paulo Henrique.

Leia também

Com o resultado, o Vasco agora figura na primeira parte da tabela. Na 10ª colocação, o Cruzmaltino agora está com 30 pontos. Já o Cruzeiro perdeu a oportunidade de dormir na liderança e segue na 2ª posição, com 50 pontos conquistados.

3 imagensVasco x Cruzeiro - Campeonato BrasileiroRayan comemorando gol pelo Vasco - Vasco x Cruzeiro - Campeonato BrasileiroFechar modal.1 de 3

Vasco x Cruzeiro – Campeonato Brasileiro

Wagner Meier/Getty Images2 de 3

Vasco x Cruzeiro – Campeonato Brasileiro

Wagner Meier/Getty Images3 de 3

Rayan comemorando gol pelo Vasco – Vasco x Cruzeiro – Campeonato Brasileiro

Wagner Meier/Getty Images

O jogo

No duelo realizado em São Januário, o Cruzeiro começou tomando conta das ações ofensivas, mas na primeira oportunidade do Vasco, o clube mandante abriu o placar. Aos sete minutos, Paulo Henrique cruzou, Rayan apareceu no meio da marcação e cabeceou para o gol, sem chances para Cássio: 1 x 0.

Ao longo da etapa inicial, o Cruzeiro continuou levando perigo ao gol do Vasco. Aos 39 minutos, Matheus Pereira quase deixou tudo igual em São Januário. O meia tentou de voleio e a bola passou tirando tinta da trave de Léo Jardim.

O segundo tempo começou movimentado, com os times bem ofensivos. Aos 15 minutos, o Vasco marcou o segundo. Robert Renan fez bom lançamento para o campo de ataque, a defesa celeste se atrapalhou e a bola sobrou para Paulo Henrique. O lateral ficou com a posse e finalizou da entrada da área: 2 x 0.

Mesmo em vantagem, o Vasco continuou tendo boas chances contra a Raposa. O Cruzeiro também teve oportunidades de diminuir a vantagem adversária, mas não conseguia passar pelo goleiro Léo Jardim. Até o apito final, a rede não foi balançada novamente.

Próximos jogos

Ambas as equipes voltam a entrar em campo na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira (1º/10), o Vasco visita o Palmeiras, no Allianz Parque, às 19h. O Cruzeiro entra em campo no dia seguinte. A equipe mineira vai até o Rio de Janeiro e enfrenta o Flamengo, no Maracanã, às 20h30.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost