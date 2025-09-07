07/09/2025
Veículo capota após bater em buraco na BR-364 e deixa uma pessoa morta e duas feridas no Acre

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram o Samu

Maria Alexandrina Mosquera, de 43 anos, morreu, e Juan Quispe Cano, de 43 anos, além de Sônia Pfuro Candenas, de 38 anos, ficaram gravemente feridos após o veículo em que estavam se envolver em um acidente na noite deste sábado (6), no km 40 da BR-364, em Senador Guiomard, interior do Acre.

Veículo capota após bater em buraco na BR-364 e deixa uma pessoa morta e duas feridas no interior do Acre. Foto: ContilNet

Segundo testemunhas, o Tucson, de cor cinza e placa FVP-5D06, seguia no sentido Rio Branco/Porto Velho quando bateu em um buraco. Em seguida, o motorista, Juan, perdeu o controle da direção e o carro capotou várias vezes. O veículo ficou completamente destruído, mas os ocupantes que usavam cinto de segurança permaneceram dentro do automóvel.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias de suporte básico. Os socorristas atenderam Juan e Sônia, mas confirmaram o óbito de Alexandrina.

A ambulância de Plácido de Castro socorreu Juan, que sofreu fratura exposta no punho esquerdo, corte profundo na cabeça e traumatismo cranioencefálico de natureza moderada. Já a ambulância da Vila Campinas levou Sônia, que teve fratura na bacia e está grávida de três meses.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram o Samu. Foto: ContilNet

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo de Alexandrina das ferragens e realizar a limpeza da rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou a área para os trabalhos da perícia técnico-científica e acionou o Instituto Médico Legal (IML) para a remoção do corpo.

Após a conclusão dos procedimentos, o veículo foi levado por um guincho ao pátio da PRF, liberando a rodovia para o tráfego.

Família envolvida no acidente é de nacionalidade peruana. Foto: ContilNet

De acordo com populares, a família é de nacionalidade peruana e estaria saindo do Acre com destino a São Paulo.

