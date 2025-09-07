Veja a reação da mãe de Carlo Acutis ao ver o filho ser canonizado

A canonização de Carlo Acutis, celebrada nesse domingo (7/9) no Vaticano, emocionou milhares de fiéis e a reação de sua mãe, Antonia Salzano, chamou atenção nas redes sociais.

O jovem italiano, conhecido por evangelizar na internet, tornou-se o primeiro santo da geração millennial.

Durante a missa conduzida pelo papa Leão XIV, Antonia acompanhou cada momento da cerimônia ao lado do marido, Andrea, e dos dois filhos mais novos, Francesca e Michele.

Detalhou emoção

Em entrevista à Rádio Vaticano, antes do rito oficial, ela revelou a intensidade da experiência.

“Estou feliz porque é certamente o ápice de um caminho que durou muitos anos, durante a qual recebemos tantas surpresas maravilhosas do Carlo. Todos os dias recebemos notícias de milagres e conversões”, disse.

Carlo Acutis

Carlo Acutis possui uma paróquia universitária em sua homenagem em São Paulo

Ribeirão Preto recebeu relíquia do padroeiro da internet, Carlo Acutis

Milagre no Brasil foi atribuído a Carlo Acutis

Repercussão nas redes

Nas redes sociais, internautas se sensibilizaram com as imagens da mãe durante a canonização. “Se já é emocionante para o mundo ver a canonização de São Carlo Acutis, imagine para sua mãe… ver o filho, fruto de tanto amor, hoje elevado aos altares”, comentou um perfil.

Outro escreveu: “A história dele é linda, não imagino a emoção dessa mãe”.

Antonia destacou ainda o alcance global da devoção ao filho. “O Carlo tem fiéis em todo o mundo — da China, do Japão, dos Estados Unidos, da América Latina. Estou feliz por eles. Acredito que o Carlo está tocando tantos corações, tantas vidas, com seu exemplo, com sua fé contagiante, e isso me deixa muito feliz”, afirmou.

Ela também lembrou do empenho do adolescente em catalogar milagres: “Me lembro dele trabalhando, quando eu estava de férias, até duas ou três da manhã, e minha mãe dizendo: ‘Carlo, deixe a Igreja fazer essas coisas!’. Mas ele passava todos os verões organizando as coisas”.

Quem é Carlo Acutis

Carlo Acutis nasceu em Londres, mas cresceu em Milão. Faleceu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia. Foi beatificado em 2020, após a cura reconhecida de uma criança brasileira em Campo Grande (MS).