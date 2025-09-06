Veja as exigências dos astros para os camarins do The Town 2025

O The Town começou neste sábado (6/9) reunindo nomes como Travis Scott, Mariah Carey, Green Day e Katy Perry ao longo de cinco dias de shows. Nos bastidores, as exigências dos artistas seguem chamando a atenção pela peculiaridade, como é comum em festivais de música.
De acordo com a organização, neste ano os pedidos foram “menos extravagantes”. Ainda assim, flores estrangeiras, centenas de toalhas brancas, bebidas, comidas vegetarianas e itens de luxo seguem no topo da lista.
Look da marca brasileira Artemisi
Mariah Carey
American rapper Travis Scott at Cannes Film Festival 2023.
Mariah Carey, que se apresenta no próximo sábado (13/9), fez um dos pedidos mais inusitados da edição: 200 cabides no closet de seu camarim.
Já o Green Day, formado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool, solicitou uma cozinha privativa para que o chef particular do grupo prepare as refeições. A banda se apresenta no segundo dia do festival.
Além dos camarins, os artistas contam com uma área de convivência exclusiva. O Artists Village oferece bar, comidas, massagem, barbeiro, maquiagem, cabeleireiro e até um palco com DJs e bandas.