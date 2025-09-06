06/09/2025
João Silva dá detalhes sobre saúde de Faustão: “Prognóstico de recuperação”
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Mulher descobre traição, quebra celular e danifica moto do marido no interior do Acre; ASSISTA
Barbeiro acreano viraliza ao mostrar corte degradê feito apenas com tesoura, pente e gilete
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta
Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela
Ex-atriz da Globo é resgatada em situação de abandono em apartamento no sul do país

Veja as exigências dos astros para os camarins do The Town 2025

Escrito por Metrópoles
veja-as-exigencias-dos-astros-para-os-camarins-do-the-town-2025

O The Town começou neste sábado (6/9) reunindo nomes como Travis Scott, Mariah Carey, Green Day e Katy Perry ao longo de cinco dias de shows. Nos bastidores, as exigências dos artistas seguem chamando a atenção pela peculiaridade, como é comum em festivais de música.

De acordo com a organização, neste ano os pedidos foram “menos extravagantes”. Ainda assim, flores estrangeiras, centenas de toalhas brancas, bebidas, comidas vegetarianas e itens de luxo seguem no topo da lista.

Look da marca brasileira Artemisi Mariah Carey American rapper Travis Scott

2 de 4

Look da marca brasileira Artemisi

@katyperry/Instagram/Reprodução3 de 4

Mariah Carey

Reprodução/ Instagram4 de 4

American rapper Travis Scott at Cannes Film Festival 2023. Red Carpet The Idol. Cannes (France), May 22nd, 2023 (Photo by Stefano Spaziani/Archivio Spaziani/Mondadori Portfolio via Getty Images)

Stefano Spaziani/Archivio Spaziani/Mondadori Portfolio via Getty Images

Mariah Carey, que se apresenta no próximo sábado (13/9), fez um dos pedidos mais inusitados da edição: 200 cabides no closet de seu camarim.

Já o Green Day, formado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool, solicitou uma cozinha privativa para que o chef particular do grupo prepare as refeições. A banda se apresenta no segundo dia do festival.

Além dos camarins, os artistas contam com uma área de convivência exclusiva. O Artists Village oferece bar, comidas, massagem, barbeiro, maquiagem, cabeleireiro e até um palco com DJs e bandas.

