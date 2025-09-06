Veja as exigências dos astros para os camarins do The Town 2025

O The Town começou neste sábado (6/9) reunindo nomes como Travis Scott, Mariah Carey, Green Day e Katy Perry ao longo de cinco dias de shows. Nos bastidores, as exigências dos artistas seguem chamando a atenção pela peculiaridade, como é comum em festivais de música.

De acordo com a organização, neste ano os pedidos foram “menos extravagantes”. Ainda assim, flores estrangeiras, centenas de toalhas brancas, bebidas, comidas vegetarianas e itens de luxo seguem no topo da lista.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

2 de 4

Look da marca brasileira Artemisi

@katyperry/Instagram/Reprodução 3 de 4

Mariah Carey

Reprodução/ Instagram 4 de 4

American rapper Travis Scott at Cannes Film Festival 2023. Red Carpet The Idol. Cannes (France), May 22nd, 2023 (Photo by Stefano Spaziani/Archivio Spaziani/Mondadori Portfolio via Getty Images)

Stefano Spaziani/Archivio Spaziani/Mondadori Portfolio via Getty Images

Mariah Carey, que se apresenta no próximo sábado (13/9), fez um dos pedidos mais inusitados da edição: 200 cabides no closet de seu camarim.

Leia também

Já o Green Day, formado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool, solicitou uma cozinha privativa para que o chef particular do grupo prepare as refeições. A banda se apresenta no segundo dia do festival.

Além dos camarins, os artistas contam com uma área de convivência exclusiva. O Artists Village oferece bar, comidas, massagem, barbeiro, maquiagem, cabeleireiro e até um palco com DJs e bandas.