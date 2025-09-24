Veja fotos de como ficou a sede da Seinfra após princípio de incêndio

Um princípio de incêndio atingiu o gabinete do secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, na tarde da última terça-feira (24), em Rio Branco. Segundo a Prefeitura, o fogo teve origem em um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado do gabinete.

Funcionários da secretaria conseguiram conter inicialmente as chamas com o uso de extintores. Logo depois, o Corpo de Bombeiros chegou ao local e controlou completamente o incêndio. Não houve feridos, apesar de alguns equipamentos e parte da estrutura terem sido danificados.

O secretário informou que, embora o gabinete passe por reparos, o restante da secretaria continua funcionando normalmente, sem interrupção dos serviços.

Na manhã desta quarta-feira (25), os peritos do Corpo de Bombeiros retornaram à sede da secretaria para vistoria técnica, incluindo a inspeção da rede elétrica. Segundo Cid Ferreira, todos os sistemas foram avaliados e considerados seguros.

“Os bombeiros inspecionaram a parte elétrica, identificaram que está tudo funcionando dentro da normalidade e o expediente foi liberado. Seguimos tocando as obras que interessam à população”, afirmou o secretário.

Veja registros:









