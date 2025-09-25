25/09/2025
Universo POP
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida
Após atrito, Virginia e Bruna Biancardi “se unem” para ajudar ex de Neymar em A Fazenda 17
Renato Cariani rebate Virginia: “chip da beleza” tem hormônios anabolizantes
Ciência, arte e esporte se encontram no Via Verde Shopping em fim de semana de experiências para toda a família
Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja os detalhes
Preocupado, Wesley Safadão ficou aos prantos durante cirurgia do filho Yhudy
Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; pai explica diagnóstico e tranquiliza fãs
Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer
Enquete aponta quem deve sair na 1ª Roça de A Fazenda 17: Gabily, Carol ou Fabiano?
Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, é internada em SP

Veja quem são as vítimas do tiroteio em escola

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um ataque a tiros no estacionamento da Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral (CE), na manhã desta quinta-feira (25/9), deixou dois estudantes mortos e três feridos.

Foto: portalfnews/reprodução

Vítimas fatais

  • Victor José Guilherme Souza Aguiar, 16 anos

  • Luiz José Cláudio Souza Oliveira Filho, 17 anos

Ambos eram alunos da instituição. Nas redes sociais, familiares e professoras descreveram os adolescentes como jovens queridos e “do bem”.

Feridos

Outras três pessoas foram atingidas e levadas à Santa Casa de Sobral. As identidades e o estado de saúde não foram divulgados até o momento.

O que dizem as autoridades

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE) informou que todas as forças de segurança estão mobilizadas para localizar e capturar os envolvidos.
A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apura a motivação e trabalha com a hipótese de conflito entre facções. Durante a ocorrência, drogas, balança de precisão e embalagens foram apreendidas com uma das vítimas.
A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) lamentou o episódio, classificando-o como “cruel”, e manifestou solidariedade à comunidade escolar.

Fonte: SSPDS/CE, PMCE, Seduc-CE, Metrópoles
Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost