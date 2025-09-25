Veja quem são as vítimas do tiroteio em escola

Um ataque a tiros no estacionamento da Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral (CE), na manhã desta quinta-feira (25/9), deixou dois estudantes mortos e três feridos.

Vítimas fatais

Victor José Guilherme Souza Aguiar , 16 anos

Luiz José Cláudio Souza Oliveira Filho, 17 anos

Ambos eram alunos da instituição. Nas redes sociais, familiares e professoras descreveram os adolescentes como jovens queridos e “do bem”.

Feridos

Outras três pessoas foram atingidas e levadas à Santa Casa de Sobral. As identidades e o estado de saúde não foram divulgados até o momento.

O que dizem as autoridades

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE) informou que todas as forças de segurança estão mobilizadas para localizar e capturar os envolvidos.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apura a motivação e trabalha com a hipótese de conflito entre facções. Durante a ocorrência, drogas, balança de precisão e embalagens foram apreendidas com uma das vítimas.

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) lamentou o episódio, classificando-o como “cruel”, e manifestou solidariedade à comunidade escolar.

