Vem aí! BRTL Fight Company promove maior evento de MMA da história do Acre

Rafael Tavares, 34 anos, e Jeanderson Valério, 35, produtores de eventos de MMA e donos da BRTL Fight Company, vieram ao ContilNet para anunciar um grande evento de artes marciais mistas que acontecerá no dia 27 de setembro, às 19h30, na Maison Borges. Será o maior evento do Norte e o quinto maior do Brasil.

A programação conta com duas disputas de cinturão: uma confronto Acre versus Amazonas e outra entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Além disso, o card inclui outras 11 lutas, com atletas vindos do Amazonas, Rondônia, Pará, Maranhão e, é claro, do próprio Acre.

O evento marca também uma etapa de transição para a BRTL Fight Company, que encerra suas atividades no Norte do país para iniciar uma nova fase de expansão no Nordeste.

Os fãs poderão acompanhar tudo pelo pay-per-view, através do site Acesso ao Show, garantindo a transmissão para o público do Acre e de todo o Brasil. O embaixador da empresa será ninguém menos que Charles do Bronx, lutador renomado do UFC e ex-campeão, que empresta ainda mais prestígio ao evento.

A organização ainda está finalizando os últimos detalhes para o público assistir presencialmente, e novas informações serão divulgadas em breve.