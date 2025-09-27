27/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Vereador se irrita ao ser interrompido e responde moradora: ‘Já latiu muito, cala a boca’

Discussão aconteceu durante uma audiência pública realizada na noite desta quinta-feira (25) e envolveu o vereador Rogério Frediani (PL)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O vereador de Ubatuba, Rogério Frediani (PL), disse que uma moradora ‘já latiu muito’ e falou para ela calar a boca após ser interrompido enquanto discursava durante uma audiência pública na noite desta quinta-feira (25) sobre a construção de um hospital na cidade.

Vereador de Ubatuba, Rogério Frediani (PL) é interrompido e responde moradora — Foto: Reprodução/Câmara Municipal de Ubatuba

O encontro era para discutir com a população sobre um empréstimo de R$ 170 milhões que a Prefeitura de Ubatuba quer fazer junto á Caixa Econômica Federal. O objetivo é usar R$ 120 milhões para construir um hospital e R$ 50 milhões para obras de pavimentação.

Durante a audiência, Frediani falava obras de pavimentação na região do bairro Marafunda, quando foi interrompido pela moradora – pela transmissão oficial da Câmara Municipal, não é possível entender o que ela fala.

O vereador, então, respondeu:

  • “Ô, minha filha, senta aí, fica quieta. Você já latiu muito. Ah, cala a boca.”

Em seguida, o presidente da Câmara Municipal, Gady Gonzales (MDV) interviu:

  • “Corta o microfone, por gentileza. Corta o microfone.”

Gady continuou e pediu respeito na audiência:

  • “Cala a boca é demais, Rogério. Por gentileza. Pessoal, respeitem o vereador, e respeita o público também, Rogério, não fala cala a boca, por gentileza. Pessoal, respirem, só um minuto. Respirem, por gentileza. Pela ordem, é importante que a gente finalize a fala do vereador porque, senão, vai ficar mais 40 minutos falando. Então, é importante que vocês respeitem a fala dele e ele respeite vocês. Mas vamos dar continuidade.”

A audiência continuou normalmente e durou mais de quatro horas.

O que diz o vereador?

Por telefone, o vereador Rogério Frediani (PL) afirmou à Rede Vanguarda que não se arrepende da discussão e classificou a situação como “normal”. Ele disse que discussões fazem parte e ressaltou a importância de um projeto que pode mudar o futuro de Ubatuba.

O vereador informou ainda que não pretende fazer nenhuma representação contra a moradora e disse que, se ela fizer alguma representação contra ele, “faz parte”.

A reportagem também entrou em contato com a Câmara e com a prefeitura de Ubatuba, mas ainda não teve retorno. Nós não conseguimos localizar a mulher envolvida na discussão.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost