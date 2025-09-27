Vereador se irrita ao ser interrompido e responde moradora: ‘Já latiu muito, cala a boca’

O vereador de Ubatuba, Rogério Frediani (PL), disse que uma moradora ‘já latiu muito’ e falou para ela calar a boca após ser interrompido enquanto discursava durante uma audiência pública na noite desta quinta-feira (25) sobre a construção de um hospital na cidade.

O encontro era para discutir com a população sobre um empréstimo de R$ 170 milhões que a Prefeitura de Ubatuba quer fazer junto á Caixa Econômica Federal. O objetivo é usar R$ 120 milhões para construir um hospital e R$ 50 milhões para obras de pavimentação.

Durante a audiência, Frediani falava obras de pavimentação na região do bairro Marafunda, quando foi interrompido pela moradora – pela transmissão oficial da Câmara Municipal, não é possível entender o que ela fala.

“Cala a boca é demais, Rogério. Por gentileza. Pessoal, respeitem o vereador, e respeita o público também, Rogério, não fala cala a boca, por gentileza. Pessoal, respirem, só um minuto. Respirem, por gentileza. Pela ordem, é importante que a gente finalize a fala do vereador porque, senão, vai ficar mais 40 minutos falando. Então, é importante que vocês respeitem a fala dele e ele respeite vocês. Mas vamos dar continuidade.”

A audiência continuou normalmente e durou mais de quatro horas.

O que diz o vereador?

Por telefone, o vereador Rogério Frediani (PL) afirmou à Rede Vanguarda que não se arrepende da discussão e classificou a situação como “normal”. Ele disse que discussões fazem parte e ressaltou a importância de um projeto que pode mudar o futuro de Ubatuba.

O vereador informou ainda que não pretende fazer nenhuma representação contra a moradora e disse que, se ela fizer alguma representação contra ele, “faz parte”.