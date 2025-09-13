Via Verde Shopping recebe mais uma edição do Feirão “Axei Meu Carro” com condições exclusivas para aquisição de veículos

O estacionamento do Via Verde Shopping será palco, de sexta a domingo (12 a 14 de setembro), de mais uma edição do Feirão Axei Meu Carro, evento já consolidado que reúne concessionárias e revendedores em um único espaço. Com horário de funcionamento das 10h às 21h, o público terá a oportunidade de conhecer uma ampla variedade de automóveis novos e seminovos com condições imperdíveis de negociação.

O feirão se destaca como uma das maiores oportunidades para quem deseja adquirir um carro ou moto, reunindo em um só lugar diversidade de modelos, preços promocionais, crédito facilitado e prazos especiais de pagamento. Além disso, o evento é conhecido por atrair um grande público a cada edição, reforçando seu papel como um dos momentos mais aguardados do calendário comercial de Rio Branco.

Segundo Wander Porto, superintendente do Via Verde Shopping, o evento já faz parte da tradição do shopping e é aguardado pelo público acreano:

“O Feirão Axei Meu Carro é sempre um momento muito especial para nós. Ele movimenta o mercado local, gera oportunidades reais de negócios e proporciona ao público a chance de realizar sonhos em um ambiente seguro, acessível e confortável.”

Mais do que um espaço de compras, o Via Verde Shopping se posiciona como um centro de experiências e de convivência. A realização de eventos como o Feirão reforça o compromisso do empreendimento em promover iniciativas que movimentam a economia, aproximam marcas e clientes e fortalecem os laços com a comunidade.

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.