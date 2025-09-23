Via Verde Shopping segue conectando clientes às melhores marcas e anuncia TodoModa, Havaianas, Borelli Gelato Italiano e We Pink estão entre as novidades

O Via Verde Shopping dá mais um passo em sua transformação comercial com a chegada de quatro grandes marcas, fortalecendo a conexão com os consumidores acreanos e oferecendo experiências de compras cada vez mais completas e inspiradoras.

A TodoModa, rede internacional de moda e acessórios nascida na Argentina, chega ao Acre trazendo produtos modernos, coloridos e cheios de personalidade. De bijuterias e bolsas a maquiagem, papelaria criativa e decoração, cada visita à loja se transforma em um momento de estilo e diversão, sempre alinhada às últimas tendências e com preços acessíveis.

Reforçando o espírito brasileiro, a Havaianas inaugura uma loja exclusiva com suas sandálias e chinelos icônicos, reconhecidos mundialmente pelo conforto e estilo. Com coleções únicas que celebram o estilo de vida descontraído do Brasil, a marca proporciona uma experiência leve, alegre e cheia de autenticidade aos clientes.

Para os amantes de sabores e momentos especiais, a Borelli Gelato Italiano chega ao Via Verde Shopping trazendo a tradição da autêntica gelateria italiana. Com sabores criativos e refrescantes, a marca transforma cada visita em um convite para se deliciar e viver momentos de prazer, conquistando clientes de todas as idades.

A WePink, marca de cosméticos fundada pela influenciadora digital Virginia Fonseca, completa o time com produtos que unem tecnologia, beleza e cuidado com a pele. Maquiagem, perfumes e hidratantes transformam a rotina em momentos de empoderamento e autoestima, conectando-se diretamente com o público feminino apaixonado por tendências.

Segundo o superintendente Wander Porto, a chegada dessas novas operações marca um momento único para o Acre. “Estamos muito felizes em receber grandes marcas e proporcionar experiências exclusivas que antes só eram possíveis em grandes centros. Temos por objetivo transformar cada visita ao shopping em experiências memoráveis trazendo memória afetiva ao povo acreano, com a qualidade e a autenticidade que fazem do Via Verde Shopping um espaço único no estado”, destaca.

Com objetivo em constantemente trazer novidades para capital acreana, a cada nova operação inaugurada, o Via Verde Shopping se fortalece como ponto de encontro e de experiências únicas, reunindo marcas que unem qualidade, exclusividade e proximidade com o cliente. Indo além de um centro de compras, o polo varejista se firma como um ambiente onde famílias podem descobrir novidades, viver momentos agradáveis e criar memórias.

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.