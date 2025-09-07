Vice-governadora Mailza Assis destaca importância do 7 de Setembro em frente ao Palácio Rio Branco

O desfile cívico-militar de 7 de Setembro, será realizado pela primeira vez em frente ao Palácio Rio Branco, ganhou um cenário especial neste domingo (7). A programação contou com arquibancadas montadas para receber a população e as autoridades acompanharam a celebração da independência do Brasil em frente ao Palácio.

Durante o evento, a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, ressaltou a relevância da data e a preparação da equipe para garantir um momento marcante.

“É uma data importantíssima, nossa independência, e, como sempre, no nosso estado, muito prestigiada. O evento é aguardado por muitas pessoas, e a nossa equipe toda se organizou, preparou essa estrutura bonita para receber a população e assistir a esse desfile que sempre dá um show”, afirmou.

Questionada sobre a expectativa para a programação, Mailza demonstrou entusiasmo. “Está lá em cima. Vai ser muito bom”, completou.

Em instantes, o governador Gladson Cameli deve chegar ao local para acompanhar a solenidade. O desfile cívico-militar terá início em breve, e toda a cobertura você acompanha aqui no ContilNet.