Videira Churc: Dia V atende famílias com serviços sociais na Cidade do Povo neste sábado

Neste sábado, 27 de setembro, a comunidade do bairro Cidade do Povo recebeu mais uma edição do Dia V – Videira Social na Comunidade, que acontece das 8h às 12h, na escola cívico militar Wilson Barbosa.

O evento, promovido pela igreja Videira Church, através do apoio de várias instituições, órgãos públicos e privados,beneficia centenas de famílias com atendimento médico, odontológico, atividades lúdicas para as crianças, teatro, serviços sociais, atendimento psicológico, orientação jurídica, testes rápidos, vacinação, bazar, cortes de cabelo, planetário, entre outros.

De acordo com a pastora Valéria Rigamonte, o Dia V nasceu com propósito de abençoar as comunidades vulneráveis, alcançando diversos públicos com serviços sociais variados, levando o amor de Deus para as pessoas e mostrando que elas não estão desamparadas.

“Com o Dia V, a gente cumpre o ide de Jesus, que diz para amarmos o próximo como a nós mesmos, porque o amor não é um sentimento, o amor é ação e atitude”, ressaltou Valéria.

A coordenadora da ação social, Fernanda Figueiredo, também destacou a Bíblia, afirmando que “quem dá alívio ao outro, alívio recebe”, sendo essa a missão da igreja cristã. “Oferecer apoio ao próximo com amor e atenção é um propósito que temos como igreja de Cristo, e somos muito abençoados em termos parceiros que nos ajudam a cumprir essa missão: atender comunidades carentes que têm dificuldade de acessar determinados serviços essenciais para sua dignidade e cidadania”, disse Fernanda.

Igreja conta com parcerias públicas e privadas para apoiar comunidades

Segundo a pastora Valéria Rigamonte, entre as muitas atividades sociais da igreja Videira Church, as parcerias para realização do Dia V são essenciais para que a comunidade acreana receba os benefícios ofertados, sendo, segundo ela, um tempo de louvor e gratidão a Deus por cada apoiador desta missão que alcança centenas de famílias no Cidade do Povo.

Os parceiros da igreja Videira Church são: Energisa, IFAC, Detran, Ieptec, Defensoria Pública, Procon, OCA,

‎Semulher, Sasdhm, Sesacre, Ministério Público do Acre, Don Barbearia, Bazar Videira, Salão Sempre Bella, Semsa, Sete, Atacadão dos Óculos, entre outros.

‎