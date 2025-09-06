Cristiano Ronaldo marcou dois gols no jogo de Portugal contra a Armênia e foi o homem do jogo neste sábado (6/9). A cena mais marcante da partida, no entanto, aconteceu antes da bola rolar. O garotinho que entrou em campo com o atacante não segurou a emoção e foi às lágrimas.

Vídeos que rodam nas redes sociais mostram o momento em que o jovem, incrédulo, chora e ri ao olhar para o craque. Cristiano Ronaldo se divertiu com a situação e devolveu o sorriso ao garoto. Assista:

A alegria e o choro da criança em entrar em campo com o seu ídolo, Cristiano Ronaldo.. pic.twitter.com/mXE1lIAuCo — DataFut (@DataFutebol) September 6, 2025

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Vídeo: Ronaldo faz golaço de longe em goleada de Portugal

Denis Tyrin – UEFA/UEFA via Getty Images 2 de 5

3 de 5

Vídeo: criança chora ao entrar em campo com Cristiano Ronaldo

Reprodução 4 de 5

Em terceiro gol de Portugal, João Cancelo faz comemoração de Diogo Jota

Denis Tyrin – UEFA/UEFA via Getty Images 5 de 5

Minuto de silêncio foi feito em homenagem ao jogador e seu irmão

Denis Tyrin – UEFA/UEFA via Getty Images

Leia também

Primeiro jogo de Portugal sem Diogo Jota é marcado por homenagens

Na tarde deste sábado (6/9), Portugal entrou em campo pela primeira vez sem a presença de Diogo Jota, que faleceu em acidente de carro. As homenagens ao atleta começaram antes da bola rolar. Ruben Neves, ex-companheiro de seleção e amigo do jogador, colocou o número 21 em sua camisa. Dias antes da partida, o jogador ainda fez tatuagem com o seu colega.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portugal (@portugal)

Leia também

Mesmo o jogo sendo realizado na Armênia, bandeiras e camisas com foto e nome de Diogo Jota foram erguidas. Além disso, um minuto de silêncio foi respeitado em homenagem ao jogador e seu irmão André Silva, que também faleceu no acidente.

Minuto de silêncio para Diogo Jota é respeitado por estádio inteiro na Armênia. Emocionante! pic.twitter.com/WIj1DJNmbg — ge (@geglobo) September 6, 2025

Já durante o jogo, João Cancelo marcou o terceiro gol de Portugal no jogo e fez comemoração de Diogo Jota. Além disso, uma coincidência, Cristiano Ronaldo marcou aos 21 minutos de partida, o mesmo número da camisa que o ex-jogador usava por Portugal.