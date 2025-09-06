06/09/2025
Universo POP
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta
Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela
Ex-atriz da Globo é resgatada em situação de abandono em apartamento no sul do país
Paolla Oliveira diz ter “valores diferentes” de Virginia Fonseca e evita rivalidade na Grande Rio
Quem é Carlo Acutis, o “influencer de Deus” que será canonizado no domingo
“Dona Ruth só pensa em dinheiro”, dispara Roberta Miranda

Vídeo: Cristiano Ronaldo faz golaço de longe em vitória de Portugal

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
video:-cristiano-ronaldo-faz-golaco-de-longe-em-vitoria-de-portugal

Portugal goleou a Armênia por 5 x 0, neste sábado (6/9), e estreou com o pé direito nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo foi o nome do jogo, ao marcar dois gols, um deles de muito longe.

Com menos de um minuto do segundo tempo, João Neves avançou pelo meio e tocou para um companheiro em profundidade. O zagueiro tirou e a bola sobrou para o CR7. O atacante acertou um belo chute e marcou um golaço. Assista:

What a goal by Cristiano Ronaldo a beauty and a half it’s a maestro. pic.twitter.com/5E1Nwe2GOG

— Young Grinder (@SirCaleb935733) September 6, 2025

Leia também

Antes, Cristiano Ronaldo já havia marcado. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Cancelo cruzou para dentro da área e o camisa 7 apareceu para tocar para o fundo das redes. João Félix marcou duas vezes e João Cancelo fechou o placar. Portugal está no grupo F das Eliminatórias, ao lado de Irlanda e Hungria.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.