Vídeo: Cristiano Ronaldo faz golaço de longe em vitória de Portugal

Portugal goleou a Armênia por 5 x 0, neste sábado (6/9), e estreou com o pé direito nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo foi o nome do jogo, ao marcar dois gols, um deles de muito longe.

Com menos de um minuto do segundo tempo, João Neves avançou pelo meio e tocou para um companheiro em profundidade. O zagueiro tirou e a bola sobrou para o CR7. O atacante acertou um belo chute e marcou um golaço. Assista:

What a goal by Cristiano Ronaldo a beauty and a half it’s a maestro. pic.twitter.com/5E1Nwe2GOG — Young Grinder (@SirCaleb935733) September 6, 2025

Antes, Cristiano Ronaldo já havia marcado. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Cancelo cruzou para dentro da área e o camisa 7 apareceu para tocar para o fundo das redes. João Félix marcou duas vezes e João Cancelo fechou o placar. Portugal está no grupo F das Eliminatórias, ao lado de Irlanda e Hungria.