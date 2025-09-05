VÍDEO: homem sofre acidente com linha de pipa em Rio Branco, mas escapa de ferimentos graves

Pai de família relata choque e alerta para os riscos do uso de linhas de pipa nas ruas

Um acidente assustador aconteceu na Av. Ceará, em Rio Branco, na altura da ponte que dá acesso à Amadeu Barbosa. Segundo informações, Édson Braga, pai de família, quase sofreu ferimentos graves enquanto pilotava uma moto ao ter o nariz atingido por uma linha de pipa usada por uma criança na beira da rua.

Ele gravou um vídeo relatando o momento de choque e destacou a gravidade do incidente: “Se essa linha pega no meu pescoço, eu era um defunto”, disse.

O caso chama atenção para o risco que linhas de pipa oferecem, principalmente quando confeccionadas com materiais cortantes ou usadas de forma irresponsável nas vias públicas.

Veja o vídeo:

