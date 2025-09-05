VÍDEO: homem sofre acidente com linha de pipa em Rio Branco, mas escapa de ferimentos graves

Um acidente assustador aconteceu na Av. Ceará, em Rio Branco, na altura da ponte que dá acesso à Amadeu Barbosa. Segundo informações, Édson Braga, pai de família, quase sofreu ferimentos graves enquanto pilotava uma moto ao ter o nariz atingido por uma linha de pipa usada por uma criança na beira da rua.

Ele gravou um vídeo relatando o momento de choque e destacou a gravidade do incidente: “Se essa linha pega no meu pescoço, eu era um defunto”, disse.

O caso chama atenção para o risco que linhas de pipa oferecem, principalmente quando confeccionadas com materiais cortantes ou usadas de forma irresponsável nas vias públicas.

Veja o vídeo: