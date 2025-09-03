VÍDEO: isolamento e seca agravam dificuldades na chegada de mercadorias em Santa Rosa do Purus

Encravada no vale do Purus, Santa Rosa é uma das cidades mais isoladas do Acre

Com a predominância do verão amazônico, o transporte de mercadorias para o município de Santa Rosa do Purus está ficando cada vez mais difícil. O principal motivo diz respeito a seca do rio Purus, onde em vários trechos os moradores precisam entrar no rio para empurrar as embarcações.

No ano passado, teve barqueiro que demorou até 26 dias para chegar em Santa Rosa/ Foto: Cedida

De acordo com o radialista Pelegrino Ferreira, de Santa Rosa, as reclamações são constantes por parte dos barqueiros. “A cada dia que passa, a situação fica mais difícil para a chegada de mercadorias em Santa Rosa. Os barqueiros vem enfrentando inúmeras dificuldades. Alguns deles vivam com os pés em carne viva de tanto está na água para cavar e passar com as embarcações”, salientou.

No ano passado, teve barqueiro que demorou até 26 dias para chegar em Santa Rosa. “A população também é afetada devido a falta de mercadorias no comércio”, acrescentou.

Encravada no vale do Purus, Santa Rosa é uma das cidades mais isoladas do Acre. Para chegar até só há duas opções: Barcos ou aeronaves.

Tentando mudar essa realidade, o Governo do Acre é detentor de um projeto que visa construir uma estrada até Santa Rosa e aguarda vencer a parte burocrática para iniciar as ações.

