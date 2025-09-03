VÍDEO: isolamento e seca agravam dificuldades na chegada de mercadorias em Santa Rosa do Purus

Com a predominância do verão amazônico, o transporte de mercadorias para o município de Santa Rosa do Purus está ficando cada vez mais difícil. O principal motivo diz respeito a seca do rio Purus, onde em vários trechos os moradores precisam entrar no rio para empurrar as embarcações.

De acordo com o radialista Pelegrino Ferreira, de Santa Rosa, as reclamações são constantes por parte dos barqueiros. “A cada dia que passa, a situação fica mais difícil para a chegada de mercadorias em Santa Rosa. Os barqueiros vem enfrentando inúmeras dificuldades. Alguns deles vivam com os pés em carne viva de tanto está na água para cavar e passar com as embarcações”, salientou.

No ano passado, teve barqueiro que demorou até 26 dias para chegar em Santa Rosa. “A população também é afetada devido a falta de mercadorias no comércio”, acrescentou.

Encravada no vale do Purus, Santa Rosa é uma das cidades mais isoladas do Acre. Para chegar até só há duas opções: Barcos ou aeronaves.

Tentando mudar essa realidade, o Governo do Acre é detentor de um projeto que visa construir uma estrada até Santa Rosa e aguarda vencer a parte burocrática para iniciar as ações.