Vídeo: Luxemburgo e Marcelinho Carioca fazem as pazes em bar de SP

Após décadas de brigas e discussões dentro e fora dos gramados, o treinador Vanderlei Luxemburgo e o ex-jogador Marcelinho Carioca fizeram as pazes neste sábado (27/9).
Os dois se encontraram em um bar na zona oeste de São Paulo e conversaram relembrando os velhos tempos.
4 imagensFechar modal.1 de 4
Marcelinho Carioca, Vanderlei Luxemburgo e amigos
Reprodução/Redes sociais2 de 4
Marcelinho Carioca e Vanderlei Luxemburgo
Reprodução/Redes sociais3 de 4
Marcelinho Carioca e Vanderlei Luxemburgo
Reprodução/Redes sociais4 de 4
Marcelinho Carioca e Vanderlei Luxemburgo
Reprodução/Redes sociais
“Olha a surpresa para vocês. A gente vai ficando velho, tanto ele como eu. A vida passa e a gente guarda nada. Brigamos pesado, não foi pouquinho não, mas ele é craque e eu também sou craque no que faço, mas nós construímos coisas boas juntos e agora acabou”, disse Luxemburgo, abraçando Marcelinho Carioca.
O ex-craque de Corinthians, Flamengo e Brasiliense se disse feliz em ver o técnico e admitiu ter sua parcela de culpa na briga: “Encontro inusitado. Houve um desrespeito da minha parte em relação a autoridade, era para eu ter ficado quietinho, eu desrespeitei, mas a bronca valeu, valeu para a vida”.
Leia também
-
Influenciador preso no Panamá suspeito de desvio milionário é solto
-
Motta acena a Nunes com estratégia de proibição de mototáxis na Câmara
-
SP terá linhas de ônibus que ligam pontos turísticos aos domingos
-
Golpista usa nome de Rita Cadillac para dar calotes na Santa Cecília
Os dois encerraram a conversa brincando sobre a forma física de Marcelinho: “Olha aqui como ele tá magrinho”, disse Luxemburgo. “Feliz em te ver”, concluiu Marcelinho Carioca, que postou ainda: “Erros ficam para trás, importante é o perdão e amizade para sempre”.