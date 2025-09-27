Vídeo: Luxemburgo e Marcelinho Carioca fazem as pazes em bar de SP

27/09/2025
Após décadas de brigas e discussões dentro e fora dos gramados, o treinador Vanderlei Luxemburgo e o ex-jogador Marcelinho Carioca fizeram as pazes neste sábado (27/9).

Os dois se encontraram em um bar na zona oeste de São Paulo e conversaram relembrando os velhos tempos.

4 imagensMarcelinho Carioca e Vanderlei LuxemburgoMarcelinho Carioca e Vanderlei LuxemburgoMarcelinho Carioca e Vanderlei LuxemburgoFechar modal.1 de 4

Marcelinho Carioca, Vanderlei Luxemburgo e amigos

Reprodução/Redes sociais2 de 4

Marcelinho Carioca e Vanderlei Luxemburgo

Reprodução/Redes sociais3 de 4

Marcelinho Carioca e Vanderlei Luxemburgo

Reprodução/Redes sociais4 de 4

Marcelinho Carioca e Vanderlei Luxemburgo

Reprodução/Redes sociais

“Olha a surpresa para vocês. A gente vai ficando velho, tanto ele como eu. A vida passa e a gente guarda nada. Brigamos pesado, não foi pouquinho não, mas ele é craque e eu também sou craque no que faço, mas nós construímos coisas boas juntos e agora acabou”, disse Luxemburgo, abraçando Marcelinho Carioca.

O ex-craque de Corinthians, Flamengo e Brasiliense se disse feliz em ver o técnico e admitiu ter sua parcela de culpa na briga: “Encontro inusitado. Houve um desrespeito da minha parte em relação a autoridade, era para eu ter ficado quietinho, eu desrespeitei, mas a bronca valeu, valeu para a vida”.

Os dois encerraram a conversa brincando sobre a forma física de Marcelinho: “Olha aqui como ele tá magrinho”, disse Luxemburgo. “Feliz em te ver”, concluiu Marcelinho Carioca, que postou ainda: “Erros ficam para trás, importante é o perdão e amizade para sempre”.

