Vídeo mostra como foi casamento intimista de Rogeria Rocha com pastor em Rio Branco; VEJA

A influenciadora Rogéria Rocha e o pastor Cristhian Felicidade oficializaram a união em uma cerimônia civil discreta, segundo vídeos compartilhados recentemente. A celebração aconteceu de forma intimista, reunindo apenas familiares próximos.

Rogéria explicou que ainda não há previsão para a festa de casamento ou a cerimônia religiosa, devido ao estado de saúde debilitado da avó da influenciadora, que impede a realização de comemorações maiores neste momento.

Apesar disso, o casal realizou um ensaio fotográfico especial, que, de acordo com Rogéria, será divulgado em breve nas redes sociais, permitindo que os fãs acompanhem os primeiros registros oficiais da união.