Vídeo mostra como foi casamento intimista de Rogeria Rocha com pastor em Rio Branco; VEJA

O casal realizou um ensaio fotográfico que será divulgado em breve nas redes sociais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A influenciadora Rogéria Rocha e o pastor Cristhian Felicidade oficializaram a união em uma cerimônia civil discreta, segundo vídeos compartilhados recentemente. A celebração aconteceu de forma intimista, reunindo apenas familiares próximos.

O casal realizou um ensaio fotográfico que será divulgado em breve nas redes sociais/Redes

Rogéria explicou que ainda não há previsão para a festa de casamento ou a cerimônia religiosa, devido ao estado de saúde debilitado da avó da influenciadora, que impede a realização de comemorações maiores neste momento.

Apesar disso, o casal realizou um ensaio fotográfico especial, que, de acordo com Rogéria, será divulgado em breve nas redes sociais, permitindo que os fãs acompanhem os primeiros registros oficiais da união.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost