Vídeo mostra instantes após acidente de moto que matou JP Mantovani em SP

A morte do apresentador e modelo JP Mantovani repercute nas redes após a divulgação de um vídeo gravado por um motorista, que registra a motocicleta do ex-participante de A Fazenda caída na Marginal Pinheiros, em São Paulo, momentos após o acidente. As imagens foram publicadas pelo jornalista Luiz Bacci.
Segundo informações preliminares, JP caiu de moto na altura da Ponte Roberto Rossi Zuccolo (sentido norte) após colidir com um caminhão de limpeza urbana. O óbito foi constatado no local.
Horas antes, Mantovani havia publicado fotos e vídeos de um encontro com motociclistas na Company MotorCycles, na Vila Leopoldina (zona oeste). Ele deixa a esposa, a cantora Lí Marttins (ex-Rouge), e a filha Antonella, de 7 anos.
Quem era JP Mantovani
Modelo e apresentador, JP participou de A Fazenda 8 (Record, 2015) e do Power Couple Brasil 5 (2021). Em 2025, esteve no Game dos 100 (Record). Na final exibida no domingo (21/9), o programa prestou homenagem ao influenciador:
“Dedicamos a edição final ao JP Mantovani… nossos sentimentos à família e aos amigos”, disse o apresentador Felipe Andreoli.
Fonte: publicações nas redes sociais e relatos de testemunhas do local.
✍️ Redigido por ContilNet