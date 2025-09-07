07/09/2025
Vídeo mostra jovem momentos antes de ser achada morta em São Bernardo

Câmeras de segurança captaram as últimas imagens da jovem Adrielly Ferreira Santana, de 21 anos, antes de ela ser encontrada morta, na última quarta-feira (4/9), no bairro Anchieta, em São Bernardo do Campo.

Na filmagem, ela aparece caminhando pelas ruas da cidade, carregando uma sacola. Em certo momento, começa a correr. Na sequência, ao chegar em uma rua sem saída, ela entra no meio de arbustos e desaparece.

A Polícia Civil de São Bernardo investiga o caso como morte suspeita e aguarda o resultado de exames para esclarecer a causa do óbito.

Informações do boletim de ocorrência afirmam que a médica que constatou o óbito da jovem observou sangue no nariz e espuma na boca. A substância encontrada próxima ao corpo da vítima foi recolhida pela polícia para perícia.

Na quarta-feira (3/9), Adrielly saiu do trabalho na Vila Olímpia, na zona sul da capital, por volta das 18h. Ela pediu um carro de aplicativo para casa e, desde então, não fez mais contato com a família. No dia seguinte, ela também não compareceu ao trabalho.

