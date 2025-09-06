Virginia curte post sobre suposto affair com Vini Jr. e reforça boatos

A influenciadora Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais após deixar uma curtida em uma publicação que critica o tratamento que o suposto affair entre ela e Vinicius Jr. tem recebido da “mídia e da opinião pública”. O gesto, feito nessa sexta-feira (5/9), deu ainda mais combustível aos rumores de que ela estaria vivendo um romance com o jogador do Real Madrid.
A empresária, que nos últimos dias esteve na Espanha e foi vista em clima de intimidade com o atleta, curtiu um post da advogada Brenda Martins. No texto, Brenda faz um alerta sobre o tratamento diferente que relacionamentos inter-raciais costumam receber na mídia e nas redes sociais, especialmente quando envolvem homens negros.
“Esse tratamento desigual expõe como o racismo opera de forma silenciosa e insidiosa. Não se trata apenas de preconceito explícito, mas de uma lente distorcida que associa o homem negro a estereótipos: ‘aproveitador’, ‘interesseiro’, ‘escândalo’. Se fosse um empresário branco, a manchete provavelmente seria outra, mais suave, até enaltecendo o casal. Mas quando o protagonista é negro, o mesmo fato vira alvo de julgamento moral, como se fosse preciso justificar ou questionar a legitimidade da relação”, diz um trecho da publicação.
Leia o texto completo:
O gesto de Virginia, que tem milhões de seguidores, foi interpretado por muitos como uma resposta indireta aos comentários preconceituosos que circularam após ela ser flagrada com Vini Jr. na Espanha.
Viagem e coincidências levantam suspeitas
A movimentação de Virginia no Instagram aconteceu pouco depois de Vini Jr. postar uma foto na mansão dele em Marbella, na Espanha — a mesma residência que, segundo fãs atentos, foi alugada recentemente pela influenciadora. A coincidência reacendeu a curiosidade sobre a natureza da relação entre os dois.
Desde o fim do casamento com Zé Felipe, a influenciadora tem sido alvo de especulações constantes sobre a vida amorosa. Até o momento, nem ela nem o jogador se pronunciaram diretamente sobre o suposto romance.