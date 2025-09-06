Virginia curte post sobre suposto affair com Vini Jr. e reforça boatos

A influenciadora Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais após deixar uma curtida em uma publicação que critica o tratamento que o suposto affair entre ela e Vinicius Jr. tem recebido da “mídia e da opinião pública”. O gesto, feito nessa sexta-feira (5/9), deu ainda mais combustível aos rumores de que ela estaria vivendo um romance com o jogador do Real Madrid.

Leia também

A empresária, que nos últimos dias esteve na Espanha e foi vista em clima de intimidade com o atleta, curtiu um post da advogada Brenda Martins. No texto, Brenda faz um alerta sobre o tratamento diferente que relacionamentos inter-raciais costumam receber na mídia e nas redes sociais, especialmente quando envolvem homens negros.

“Esse tratamento desigual expõe como o racismo opera de forma silenciosa e insidiosa. Não se trata apenas de preconceito explícito, mas de uma lente distorcida que associa o homem negro a estereótipos: ‘aproveitador’, ‘interesseiro’, ‘escândalo’. Se fosse um empresário branco, a manchete provavelmente seria outra, mais suave, até enaltecendo o casal. Mas quando o protagonista é negro, o mesmo fato vira alvo de julgamento moral, como se fosse preciso justificar ou questionar a legitimidade da relação”, diz um trecho da publicação.

Leia o texto completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brenda Martins (@brendamartins_adv)

O gesto de Virginia, que tem milhões de seguidores, foi interpretado por muitos como uma resposta indireta aos comentários preconceituosos que circularam após ela ser flagrada com Vini Jr. na Espanha.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Virginia deixa curtida misteriosa em publicação e reforça rumores de romance com Vini Jr.

Reprodução/Instagram 2 de 5

Virginia e Vini Jr.

Reprodução 3 de 5

Virginia e Vini Jr.

Instagram/Reprodução 4 de 5

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Reprodução/Redes sociais. 5 de 5

Vini Jr. e Virginia Fonseca.

Reprodução/Redes sociais.

Viagem e coincidências levantam suspeitas

A movimentação de Virginia no Instagram aconteceu pouco depois de Vini Jr. postar uma foto na mansão dele em Marbella, na Espanha — a mesma residência que, segundo fãs atentos, foi alugada recentemente pela influenciadora. A coincidência reacendeu a curiosidade sobre a natureza da relação entre os dois.

Desde o fim do casamento com Zé Felipe, a influenciadora tem sido alvo de especulações constantes sobre a vida amorosa. Até o momento, nem ela nem o jogador se pronunciaram diretamente sobre o suposto romance.