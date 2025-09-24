Virginia vende produtos na quadra da Grande Rio e provoca revolta nas redes

A influenciadora Virginia Fonseca, coroada Rainha de Bateria da Grande Rio no fim de semana, voltou a ser alvo de críticas após montar um quiosque para vender produtos da própria marca dentro da quadra da escola, durante o evento de coroação. Nas redes, membros da comunidade do samba e internautas consideraram a ação “desrespeitosa” ao caráter cultural das escolas.

Críticas apontaram que a quadra é espaço de memória, ancestralidade e cultura, não de varejo; houve ainda questionamentos sobre venda por pequenos empreendedores da comunidade em eventos do tipo. A atriz Carol Castro também criticou publicamente a escolha de Virginia para o Carnaval de 2026 e classificou a decisão da escola como “incoerente”, defendendo que o posto deveria ser ocupado por alguém da própria comunidade.

De acordo com o jornal Extra, Virginia e a Grande Rio devem lançar um perfume para o desfile de 2026, em parceria milionária, o que ampliou a percepção de “comercialização” do espaço da escola. A influenciadora estreia no Carnaval carioca substituindo Paolla Oliveira.

A Grande Rio e Virginia Fonseca não se manifestaram oficialmente sobre a polêmica até a última atualização deste texto.

Fonte: Extra; redes sociais; IstoÉ.

✍️ Redigido por ContilNet