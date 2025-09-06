06/09/2025
Universo POP
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta
Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela
Ex-atriz da Globo é resgatada em situação de abandono em apartamento no sul do país
Paolla Oliveira diz ter “valores diferentes” de Virginia Fonseca e evita rivalidade na Grande Rio
Quem é Carlo Acutis, o “influencer de Deus” que será canonizado no domingo
“Dona Ruth só pensa em dinheiro”, dispara Roberta Miranda

Visitantes tentam entrar com drogas escondidas em bananas no presídio de Rio Branco; VÍDEO

Ao perceber a irregularidade, os agentes detiveram as suspeitas e acionaram a Delegacia de Flagrantes (Defla)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A tentativa de entrada de drogas no Complexo Penitenciário de Rio Branco foi frustrada pela Polícia Penal na manhã deste sábado, 6. Duas mulheres que visitariam internos foram flagradas com entorpecentes escondidos dentro de bananas.

Drogas estavam dentro das bananas/Foto: Reprodução

De acordo com a Polícia Penal, a droga foi descoberta durante a verificação do material levado pelas visitantes. Ao perceber a irregularidade, os agentes detiveram as suspeitas e acionaram a Delegacia de Flagrantes (Defla), para onde elas foram conduzidas.

As duas mulheres devem responder criminalmente pelo ocorrido.

ASSISTA:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.