Visitantes tentam entrar com drogas escondidas em bananas no presídio de Rio Branco; VÍDEO

A tentativa de entrada de drogas no Complexo Penitenciário de Rio Branco foi frustrada pela Polícia Penal na manhã deste sábado, 6. Duas mulheres que visitariam internos foram flagradas com entorpecentes escondidos dentro de bananas.

De acordo com a Polícia Penal, a droga foi descoberta durante a verificação do material levado pelas visitantes. Ao perceber a irregularidade, os agentes detiveram as suspeitas e acionaram a Delegacia de Flagrantes (Defla), para onde elas foram conduzidas.

As duas mulheres devem responder criminalmente pelo ocorrido.

