Você acredita que a pena concedida a Bolsonaro foi justa? VOTE AQUI

A decisão que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a dividir opiniões em todo o país. O julgamento, acompanhado com atenção por aliados, opositores e pela população em geral, resultou em uma pena que já está gerando intensos debates nas ruas e nas redes sociais.

De um lado, apoiadores do ex-presidente classificam a decisão como injusta e motivada politicamente. Do outro, críticos afirmam que a condenação representa um avanço no combate a abusos de autoridade e um recado de que ninguém está acima da lei.

A repercussão é ampla: políticos, especialistas e a sociedade civil se manifestam sobre os desdobramentos do caso e os impactos que a decisão pode ter no cenário político brasileiro.

