Vôlei: Brasil perde para Itália e fica fora da decisão do Mundial







A seleção brasileira foi derrotada pela Itália por 3 sets a 2 (parciais de 25/22, 22/25, 30/38, 22/25 e 13/15), na manhã deste sábado (6) em Bangkok (Tailândia), e perdeu a oportunidade de disputar a decisão do Campeonato Mundial de vôlei feminino. Agora, o time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães buscará a medalha de bronze.

Vamos pelo bronze🥉 Após partida disputadíssima contra a Itália na semifinal, decidida no tie-break, nossa seleção irá brigar pela medalha de bronze do Mundial de Vôlei. Neste domingo (7/9), às 5h30, o duelo é contra o Japão. Juntos até o final! 📸 Volleyball World… pic.twitter.com/2wJNY7vcdi — Time Brasil (@timebrasil) September 6, 2025

“Não é fácil sair de uma partida como essa na qual tivemos muitas oportunidades. A Itália mostrou porque é o melhor time do mundo e soube jogar nos momentos de pressão. É um time muito sólido, nós conseguimos marcar o time delas em alguns momentos, mas elas têm um banco muito forte. Estou muito orgulhosa da nossa equipe, da atitude e da maneira que nos comunicamos dentro de quadra”, declarou a ponteira Gabi, que marcou 29 pontos contra o time italiano.

Agora, o Brasil medirá forças com o Japão, a partir das 5h30 (horário de Brasília) do próximo domingo (27). A decisão do Campeonato Mundial será disputado entre Itália e Turquia.