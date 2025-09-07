07/09/2025
Universo POP
Why Do It: Nike reinterpreta campanha Just Do It, de 1988

O clássico slogan da Nike, Just Do It (Apenas Faça, em tradução livre), lançado em 1988, acaba de ser renovado na mais nova campanha da gigante esportiva. Agora, sob o tema Why Do It? (Porque Fazer?, em português), a marca de Oregon traz motivação às novas gerações.

Imagem de atleta em campanha para a Nike - MetrópolesAtletas renomados participam da nova campanha Why Do It?

Em 1988, a Nike marcou uma geração ao lançar a campanha Just Do It, que inspirou jovens, atletas e personalidades de todo o mundo a batalharem por seus objetivos. O slogan foi importalizado pela cultura pop, chegando a ser usado em um comercial de 1993 estrelado pelos astros do esporte e música Michael Jordan e Michael Jackson, que diviram as quadras no vídeo histórico.

Quase 40 anos depois, a marca do Swoosh retorna com o espírito motivacional com uma nova proposta. Agora, em Why Do It?, a etiqueta questiona aos futuros talentos quais as motivações pela busca da excelência em seus derivados ramos.

“’Just Do It’ não é apenas um slogan — é um espírito que vive em cada pulsação do esporte. É a crença de que, juntos, podemos inspirar, unir e nos elevar além do que pensávamos ser possível”, disse Nicole Graham, vice-oresidente executiva e diretora de marketing, em nota compartilhada pela marca.

Imagem de atleta em campanha para a Nike - MetrópolesA Nike investe em atletas desde os primórdios da etiqueta

Nike retoma narrativa inspiradora em Why Do It

Com um comercial cheio de celebridades do esporte, a Nike introduziu um novo capítulo para o slogan Just Do It. O vídeo de apenas um minuto foi compartilhdo no YouTube nessa quinta-feira (4/9) e vem repercutindo nas redes.

Narrado pelo artista Tyler, The Creator, o comercial encoraja os jovens a assumir desafios, mesmo sabendo todas as possibilidades em jogo. Ao final, depois de fazer perguntas como “Por que dar sorte ao azar?” ou “Por que se arriscar?”, a narração termina com a frase “e se você não [se arriscar]?”, deixando os espectadores com um questionamento motivacional.

7 imagensRayssa Leal para campanha Vini Jr para campanha Shreyas Iyer para campanha Scottie Scheffler para campanhaCarlos Alcaraz para campanhaFechar modal.1 de 7

Lebron James para campanha

Nike/Divulgação2 de 7

Rayssa Leal para campanha

Nike/Divulgação3 de 7

Vini Jr para campanha

Nike/Divulgação4 de 7

Shreyas Iyer para campanha

Nike/Divulgação5 de 7

Scottie Scheffler para campanha

Nike/Divulgação6 de 7

Carlos Alcaraz para campanha

Nike/Divulgação7 de 7

Hunter Woodhall para campanha

Nike/Divulgação

 

Enquanto passam as falas, diversos atletas de sucesso apoiados pela marca esportiva participam das imagens. Nomes como Rayssa Leal, Vini Jr, Lebron James, Caitlin Clark e mais marcam presença na campanha.

Confira abaixo o comercial Why Do It?, da Nike

 

