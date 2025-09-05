William Bonner brinca ao vivo sobre saída do JN: “Eu já tinha falado?”

William Bonner brincou nesta sexta-feira (5/9) sobre o recente anúncio que movimentou o meio televisivo: sua saída da bancada do Jornal Nacional após quase 30 anos.

O comunicador confirmou no início da semana a decisão de desacelerar. A partir do ano que vem, ele será transferido para o Globo Repórter, onde dividirá a apresentação com Sandra Annenberg.

O que aconteceu

No encerramento do Jornal Nacional desta sexta-feira, Bonner contou que sua parceira de bancada, Renata Vasconcellos, tiraria alguns dias de férias:

“Renata vai ter um final de semana maravilhoso, ela está entrando de férias”, anunciou. Em seguida, aproveitou para brincar sobre a própria saída do noticiário:

“Eu já falei para vocês que no ano que vem eu vou para o Globo Repórter?”, disse o jornalista. Ele ainda ressaltou que seguirá no telejornal durante o período de descanso de Renata.

William Bonner

William Bonner

William Bonner recorda desespero com cena de sexo na redação da Globo

William Bonner

Bonner

Bonner brincou com sua saída do JN

Na sequência, Bonner anunciou o tema do programa Globo Repórter daquela noite, que abordaria as ilhas do litoral norte de São Paulo. Após o resumo exibido em VT por Sandra Annenberg, foi a vez de Renata brincar com o colega:

“Você vai participar dessas aventuras todas?”, questionou. “Lógico, pescar, comer peixe”, respondeu o apresentador.

Já no momento de despedida, Bonner voltou a reforçar a novidade com bom humor:

“Boa noite, bom final de semana. Segunda-feira eu estou aqui, a Renata vai estar de férias. Eu vou ficar no Jornal Nacional até o fim de outubro, mas no ano que vem eu vou para o Globo Repórter com Sandra Annenberg. Eu já tinha falado isso?”, disse, novamente em tom de brincadeira.

Entre risos, Renata confirmou: “Já, já sim! Combinado”.

