William Bonner brinca ao vivo sobre saída do JN: “Eu já tinha falado?”

William Bonner brincou nesta sexta-feira (5/9) sobre o recente anúncio que movimentou o meio televisivo: sua saída da bancada do Jornal Nacional após quase 30 anos.
O comunicador confirmou no início da semana a decisão de desacelerar. A partir do ano que vem, ele será transferido para o Globo Repórter, onde dividirá a apresentação com Sandra Annenberg.
O que aconteceu
No encerramento do Jornal Nacional desta sexta-feira, Bonner contou que sua parceira de bancada, Renata Vasconcellos, tiraria alguns dias de férias:
“Renata vai ter um final de semana maravilhoso, ela está entrando de férias”, anunciou. Em seguida, aproveitou para brincar sobre a própria saída do noticiário:
“Eu já falei para vocês que no ano que vem eu vou para o Globo Repórter?”, disse o jornalista. Ele ainda ressaltou que seguirá no telejornal durante o período de descanso de Renata.
Bonner brincou com sua saída do JN
Na sequência, Bonner anunciou o tema do programa Globo Repórter daquela noite, que abordaria as ilhas do litoral norte de São Paulo. Após o resumo exibido em VT por Sandra Annenberg, foi a vez de Renata brincar com o colega:
“Você vai participar dessas aventuras todas?”, questionou. “Lógico, pescar, comer peixe”, respondeu o apresentador.
Já no momento de despedida, Bonner voltou a reforçar a novidade com bom humor:
“Boa noite, bom final de semana. Segunda-feira eu estou aqui, a Renata vai estar de férias. Eu vou ficar no Jornal Nacional até o fim de outubro, mas no ano que vem eu vou para o Globo Repórter com Sandra Annenberg. Eu já tinha falado isso?”, disse, novamente em tom de brincadeira.
Entre risos, Renata confirmou: “Já, já sim! Combinado”.
