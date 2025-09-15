Workshop de Trança Nagô será realizado na 3ª edição do Festival Afro Integrado; saiba mais

A 3ª edição do Festival Afro Integrado vai promover, no dia 27 de setembro de 2025, o Workshop de Trança Nagô, conduzido pela trancista Netty França. Com oito anos de experiência na arte das tranças, Netty atua também como mentora de cursos e idealizadora do Ateliê Janu Afro.

O workshop será uma oportunidade para aprender, trocar experiências e valorizar os saberes que fortalecem a estética e a cultura afro-brasileira. O evento acontecerá na Usina de Arte João Donato, em Rio Branco, das 08h às 12h, e as vagas são limitadas e gratuitas.

O projeto é aprovado no Edital de Ações Continuadas, financiado pela Fundação de Cultura Elias Mansour, pelo Governo do Acre e pelo Governo Federal.