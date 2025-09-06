Youtuber Wilker Leão é desligado da UnB após processo disciplinar

A Universidade de Brasília (UnB) decidiu desligar oficialmente o estudante e youtuber Wilker Leão de Sá após a conclusão de um processo disciplinar que apontou diversas infrações graves. A medida foi assinada pela reitora Rozana Reigota Naves e divulgada na noite desta quinta-feira (4).

De acordo com o documento, Wilker descumpriu cinco dispositivos do regimento interno da instituição, entre eles reincidência em faltas graves, calúnia, difamação e desacato a membros da comunidade acadêmica. A administração da UnB destacou que as condutas praticadas foram consideradas incompatíveis com os valores da universidade e violaram direitos humanos e fundamentais.

Além de determinar o encerramento do vínculo, a reitoria encaminhou o processo para análise de órgãos externos, como o Ministério Público Federal (MPF), a OAB-DF, a Polícia Federal e a Advocacia-Geral da União (AGU).

Em nota, a UnB confirmou que o estudante “foi excluído da instituição e está impedido de realizar novos registros de matrícula”. No entanto, a universidade ressaltou que Wilker ainda tem o direito de apresentar recurso contra a decisão.