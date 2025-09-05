Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela

Acessório rosa usado pela filha do cantor viraliza e reacende rumores de affair entre o sertanejo e a artista

Zé Felipe movimentou as redes nesta sexta-feira (5/9) ao publicar fotos da filha Maria Flor brincando em um parquinho usando um chapéu de cowboy rosa. Em outro registro, a menina aparece posando com o mesmo acessório.

A postagem repercutiu rapidamente porque o item lembra os chapéus que Ana Castela costuma usar em seus shows — e que fazem parte da linha de produtos da cantora. Nos comentários, internautas apontaram a semelhança e relembraram os rumores de romance entre Zé Felipe e a “boiadeira”, que circulam desde julho.

Reprodução/Redes sociais.

Embora fãs tenham feito associações, não há confirmação de que os artistas estejam juntos. Recentemente, Ana Castela negou encontros com o cantor nos bastidores da Festa do Peão de Barretos, afirmando que as imagens que circularam foram feitas em momentos e locais diferentes.

Enquanto isso, Zé Felipe segue compartilhando momentos com a filha, fruto do relacionamento com Virginia Fonseca, de quem se separou após cinco anos de casamento.

Fonte: Metrópoles
