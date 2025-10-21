“A família trabalhou”, diz chefe do Sindnapi sobre milhões recebidos

Em depoimento à CPMI do INSS na tarde desta segunda-feira (20), a coordenadora jurídica do Sindnapi, Tônia Galleti, justificou os valores milionários recebidos por empresas pertencentes à sua família, vindos da entidade.
Ligado à Força Sindical, o Sindnapi tem como vice-presidente o sindicalista José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão mais velho do presidente Lula (PT).
Como mostrou a coluna, o Sindnapi pagou pelo menos R$ 8,2 milhões a empresas de familiares de dirigentes da entidade. O marido de Tônia Galleti, o advogado Carlos Afonso Galleti Júnior, é um dos beneficiados, com pagamentos de pelo menos R$ 3,2 milhões.
Diagrama mostra as relações entre Sindnapi, BMG e firma Gestora Eficiente
“Quando vocês colocam ‘ah, não sei quantos milhões pra sua família… Porra, a minha família trabalhou! Tá bom, a gente pode falar que isso é uma certa imoralidade… ‘ah, não deveria estar toda a família lá’. Mas isso não se trata de crime”, disse ela.
“Porque tem trabalho. Nesse recheio entre contrato de prestação de serviço, nota fiscal emitida e valor recebido, cara, tem muito trabalho. Eu trabalhava, excelência, dez, doze horas por dia. Porque, se eu tive um chefe carrasco, esse cara foi meu pai”, disse Tônia.
“Eu fico muito indignada quando querem jogar sobre mim a pecha de que eu sou safada, de que eu sou ladra, de que eu não trabalhei. Eu não vou admitir”, afirmou ela.
Durante a sessão, o relator da CPMI, Alfredo Gaspar (União-AL), enumerou as empresas da família e os pagamentos feitos pelo Sindnapi.
Além do escritório de advocacia, o Sindnapi também pagou pelo menos R$ 2,7 milhões à empresa Gestora Eficiente LTDA. A empresa era de propriedade de Carlos e da decoradora Daugliesi Giacomasi de Souza, mulher do presidente do sindicato, Milton Baptista de Souza Filho, o Milton Cavalo.