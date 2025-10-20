20/10/2025
“A população tem pedido que o Bocalom seja candidato ao Governo”, diz Joabe Lira

Joabe reafirmou que Bocalom tem o apoio da população para disputar o Governo

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Joabe Lira, foi o entrevistado do Em Cena, o podcast do ContilNet, nesta segunda-feira (20).

Na ocasião, ao ser questionado sobre as eleições de 2026, o vereador defendeu que o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, seja candidato ao Governo.

Joabe Lira em entrevista ao ContilNet/Foto: ContilNet

“Olha, eu tenho andado muito nas ruas, gosto de estar próximo da população. Fizemos, inclusive, um evento grande agora no Ramal da Judia, no domingo. Ontem, realizamos outro evento grande, e a população tem pedido que o Bocalom seja candidato. Ele foi três vezes prefeito em Acrelândia, fez um bom mandato, até hoje reconhecido lá pelo trabalho que realizou. Agora está no seu segundo mandato em Rio Branco, foi reeleito, tem várias obras sendo executadas, fez o elevado Beth Bocalom, o da AABB”, disse.

Joabe diz que Bocalom tem apoio da população para disputa ao Governo. Foto: ContilNet

Joabe reafirmou que Bocalom tem o apoio da população para disputar o Governo.

“Enfim, tem trabalhado bastante e, no ano que vem, vai entregar muitas obras. Pela experiência que tem e pelo trabalho que já realizou, eu gostaria muito de ver o prefeito Tião Bocalom disputando a eleição, porque a gente sabe que ele conta com o apoio de uma boa parcela da população de Rio Branco, pelo trabalho que desenvolveu durante a vida pública dele. Então, o que eu vejo é que a população realmente tem pedido para que ele dispute a eleição para o Governo”, pontuou.

“Na minha opinião, gostaria que ele fosse candidato”, finalizou.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA:

